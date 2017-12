Neues Buch über Nachtwächter

Jörg Kühl

Beeskow/Storkow (MOZ) Ein neues Sachbuch befasst sich mit den Aktivitäten der Deutschen Gilde der Nachtwächter, Türmer und Figuren. "Es enthält auch ein Kapitel über den Nachtwächter in Beeskow", verrät Dieter Gutsche, der das Amt in der Kreisstadt ausübt. Auch über das Nachtwächterwesen in Storkow, das von Mitgliedern der Gefährten der Nacht ausgeübt wird, gibt es Informationen. Das aufwändig produzierte Buch mit 163 Seiten ist unter anderem in den Buchhandlungen Zweigart in Beeskow und Siering in Storkow erhältlich. Es kostet 24 Euro und eignet sich gut als Geschenk. Nachtwächterführungen in Beeskow unter Tel. 03366 42211, in Storkow unter Tel. 033678 73108.