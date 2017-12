Bürgermeister: Lebus ist für uns keine Option

Ines Weber-Rath

Fichtenhöhe (MOZ) Vor den Mitgliedern des Gemeinderates und Gästen hat Fichtenhöhes Bürgermeister Jörg Henschke wiederholt, was er schon in der Sitzung des Amtsausschusses von Seelow-Land erklärt hatte: "Lebus ist für uns keine Option", sagte er in seinem Bericht zum Stand der Dinge in Sachen Verwaltungsstrukturreform. Die Abgeordneten aus der kleinsten Amtsgemeinde von Seelow-Land hatten sich, ebenso wie die Lietzener, mehrheitlich drei Beschlüssen mit Blick auf das Zusammengehen mit Seelow und den Ämtern Neuhardenberg, Golzow und Lebus verwehrt. Die Lebuser Stadtverordneten wollten Seelow-Land "abwerben".