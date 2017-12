Smileys, Sprüche und Spaß

Thomas Sabin

Lieberose (MOZ) In der Lieberoser Comenius Grundschule wurde am Montag die neu dekorierte Aula eingeweiht. Anna und Mareile Grunemann eröffneten den Saal gemeinsam mit Eltern und Kindern.

Im Rahmen der Kunst-AG verfolgten die teilnehmenden Dritt- bis Sechsklässler zusammen mit AG-Leiterin Anna Grunemann einen kreativen Plan: Die Aula sollte hübscher werden.

Das Ergebnis stellte Leonie Kopsch bei der Eröffnung vor. "Vorhin haben wir Kinder alles aufgehangen und darauf geachtet, dass alles sicher hängt", beschrieb die Schülerin. Die Wand mit den grinsenden Gesichtern solle beim Betreten des Raumes für positive Stimmung und gute Laune sorgen, erklärte Leonie die Idee dahinter.

An der gegenüberliegenden Wand, dort wo das Essen an die Grundschüler ausgegeben wird, hängen zahlreiche Sprechblasen. "Diese wurden aus Holz gefertigt und dann in bunten Farben beschrieben. Sie haben alle das Thema Essen", so Leonie weiter. Des Weiteren zieren Gips-Kunstwerke und ein großes Plakat mit einem Witz die Wände im Raum.

"Wir haben gemeinsam mit den Kindern überlegt, was man hier verändern und welche Ecken man verschönern kann", sagte Anne Grunemann und informierte, dass sich alle dabei kreativ eingebracht hätten. Besonders erfreute sie die Förderung durch die Plattform Kulturelle Bildung des Landes Brandenburg sowie die Sparkasse und des Amtes Lieberose-Oberspreewald. Auch Schulleiterin Adelheid Schauer zeigte sich begeistert und überreichte den beiden Schwestern Dankeschön-Geschenke. "Sie haben bei den Kindern Talente und Begabungen ausgegraben und das mit viel Durchhaltevermögen. Vielen Dank an Sie beide für ihre tolle Arbeit", erklärte sie erfreut.