Dauerausstellung im Affenhaus

Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Was haben Bartgeier Lucky in den europäischen Alpen, Przewalskistute Barca in der Mongolei und Spitzmaulnashornkuh Zawadi in Tansania gemeinsam? Sie sind in Berlin im Zoo beziehungsweise im Tierpark geboren und leben inzwischen wieder in ihrer ursprünglichen Heimat. Die drei sind die Stars der neuen Ausstellung "#abenteuerArtenschutz", die am Montag im Affenhaus des Tierparks eröffnet wurde. "Auf einem Artenschutzpfad können Groß und Klein auf eine beeindruckende Entdeckungstour gehen und einen Einblick in die Projekte bekommen, die wir weltweit unterstützen", sagte Zoo- und Tierparkdirektor Andreas Knieriem zur Einweihung. Der Schutz der Arten sei eine der wichtigsten Aufgaben, der sich moderne Zoos heute verschrieben hätten. Durch verantwortungsvolle Haltung und koordinierte Erhaltungszucht bedrohter Tierarten bauten Zoos wichtige Reserve-Populationen auf, unterstützten Projekte zur Auswilderung sowie Wiederansiedelung und leisteten so einen wichtigen Beitrag zum langfristigen Schutz der bedrohten Artenvielfalt.

Wie das genau funktioniert, können Besucher in Friedrichsfelde nun auf rund 700 Quadratmetern an verschiedenen Forscherkisten durch Spiele, Hörstationen und bewegte Bilder erfahren. "Diese Ausstellung ist ein völlig neuer Weg, um das spannende Thema Artenschutz für unsere Besucher erlebbar zu machen", freut sich auch Christian Kern, stellvertretender Zoologischer Leiter des Tierparks Berlin. So könnten Kinder und Erwachsene durch das interaktive Zuchtbuch des Java-Leoparden blättern, ihr Wissen auf einer Rallye testen oder gegeneinander im Memory-Spiel bedrohter Tierarten antreten und als Heiratsvermittler die richtigen Partner zusammenbringen.

Ein Beispiel für die Arbeit der Artenschützer ist auch "Thanos". Der Panzernashorn-Bulle war im Herbst 2015 im Dickhäuterhaus des Tierparks zur Welt gekommen. Panzernashörner - benannt nach der charakteristischen Faltung ihrer Haut - sind in ihrer Heimat im Nordosten Indiens und Nepal gefährdet. Geschätzt leben heute wieder rund 2800 Tiere in freier Wildbahn. Durch Schutzmaßnahmen, die Berliner Zoos unterstützten, sei zuletzt wieder ein ansteigender Trend beobachtet worden. Thanos Reise aber ging westwärts. In einer großen grünen Transportbox wurde das 600 Kilogramm schwere Tier in einen Tierpark in die Niederlande gebracht. Der Umzug erfolgte im Rahmen des Europäischen Erhaltungszuchtprogrammes. "Mit rund zwei Jahren lösen sich die Jungtiere in der freien Wildbahn von ihren Müttern und gehen eigene Wege. Panzernashörner sind Einzelgänger", erklärt Knieriem.

Der 200 000 Euro teure Artenschutzpfad wurden zu zwei Dritteln durch Mittel zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur finanziert. In den kommenden Tagen sollen auch die Innen- und Außenanlagen der umliegenden Bewohner neu gestaltet werden. "Im nächsten Jahr dürfen sich Brüllaffen, Weißkopfsaki und Co. auf modernen, großzügigen Kletterlandschaften unter blauem Himmel freuen", kündigte Tierparksprecherin Philine Hachmeister an.