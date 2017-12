Mit lachendem und weinendem Auge

Irina Voigt

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Alles strömt am Montag zur ersten Stunde in die Turnhalle. Zum Adventssingen. Das ist an der Grundschule Vier Jahreszeiten in Fredersdorf-Nord eine schöne Tradition. Das dritte Lichtlein wird symbolisch angezündet und an diesem Morgen ist es die Klasse 4 b, die das Programm mit altvertrauten Liedern und Gedichten und rockigen Einlagen gestaltet.

Ein schöner Rahmen auch für Schulleiterin Eleonore Netzel, die neuesten Erfolgsnachrichten kundzutun. So bekamen die Mädchen der Mannschaft, die am Minihandballturnier teilgenommen hatten, ihre Urkunden für den 5. Platz und die Jungen ihre für den hart erkämpften zweiten Platz.

In der vergangenen Woche hatte auch der Vorlesewettbewerb stattgefunden und als klassenbeste Vorleser wurden Eli aus der dritten Klasse, Josephine aus der 4 b und Lukas aus der 5 b genannt. Die Schule im regionalen Wettbewerb vertreten wird William Witt aus der 6 a.

Dann gab es im Unterschied zu den vorangegangenen Adventssingen einen Extraprogrammpunkt, als alle Erzieherinnen des Hortes Vier Jahreszeiten nach vorn gebeten wurden. Mitten unter ihnen Renate Sperling und Petra Tack. Für diese beiden geht noch in dieser Woche das Arbeitsleben zu Ende.

Abschiedstränen standen Renate Sperling in den Augen. Seit 1979 hat sie den Hort der Grundschule in Nord geleitet. Damals waren es drei Gruppen mit 62 Kindern. Jetzt übergibt sie eine gut funktionierende Einrichtung mit 233 Mädchen und Jungen und 13 Mitarbeiterinnen an ihre langjährige Stellvertreterin Ariane Klitzing. Gemeinsam haben sie in den Jahren viel erreicht. "Es war nicht immer ganz einfach, unsere Vorstellungen und Konzepte mit den Programmen der Verwaltung in Übereinstimmung zu bringen, aber wir haben es geschafft", sagt Renate Sperling stolz. Denn es sei ihnen allen immer um die Kinder gegangen.