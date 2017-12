Dringende Investition in Amtsgebäude nötig

Nadja Voigt

Wriezen (MOZ) Im Vergleich zur sogenannten 1. Lesung des Haushaltes 2018 des Amtes Barnim-Oderbruch hat sich eine weitreichende Veränderung ergeben. Darüber Marion Lorenz von der Finanzverwaltung des Amtes im jüngsten Amtsausschuss informiert. Hintergrund ist die Neubewertung der Situation im Archiv des Amtes. "Eine Aufschiebung ist nicht möglich", sagte Marion Lorenz.

Die Verwaltung hat 17 000 Euro für die Sanierung der Kellerräume, in denen das Archiv untergebracht ist, sowie 15 000 Euro für die Heizung eingestellt. Vorher waren auf der Kostenstelle nur knapp 10 000 Euro vermerkt. "Die Decke und die Wände sind zwar trocken", führte Amtsdirektor Karsten Birkholz den Abgeordneten in der vergangenen Woche beim Amtsausschuss aus. "Aber das Wasser drängt von unten durch und vor allem fängt es in den Räumen an zu schimmeln." Die Luftfeuchtigkeit liege bei 70 bis 80 Prozent. "Archivmaterial muss eigentlich bei einer Luftfeuchtigkeit unter 50 Prozent gelagert werden", führte der Verwaltungschef weiter aus. Über die Fundamente dringt das Wasser anscheinend ein. "Mit unserer bisherigen Strategie kommen wir jedenfalls nicht weiter", stellte Karsten Birkholz fest. Schon seit Jahren ist die Behörde mit dem Problem beschäftigt.

Ein weiteres Problem, dass das Amt Barnim-Oderbruch seit Jahren beschäftigt, und nun anscheinend keinen Aufschub mehr duldet, ist die Heizungsanlage im Verwaltungssitz in der Freienwalder Straße in Wriezen. Der Einbau erfolgte zu Beginn der 1990er Jahre. "Die Heizungsanlage ist 23 Jahre alt", führte Karsten Birkholz aus. Immer wieder falle der Brenner aus und deshalb rausche nur kaltes Wasser durch die Heizkörper. "Das führt zu der unschönen Situation, das wir am Montagmorgen manchmal zwölf Grad im Büro haben", sagte Birkholz.

Es könne nicht sein, dass der Hausmeister die Heizungsanlage nun immer mit der Hand starten müsse. "Das ist auf Dauer keine Lösung", machte der Amtsdirektor deutlich. Ersatzteile gebe es für die alte Anlage keine mehr. "Deshalb wollen wir nun mithilfe der Klima-Managerin die Fördermöglichkeiten prüfen."