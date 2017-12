Ausgelassene Stimmung beim Chanukka-Fest

Julia Reinhardt

Schöneiche (MOZ) Am Sonntagnachmittag sorgten die zwei Polka-Bands "Schnaftl Ufftschik" und "Apparatschik" für heitere Atmosphäre beim Chanukka-Fest in der Kulturgießerei Schöneiche.

"Mitreißende Melodien mit einem Rhythmus, der in die Beine geht" waren angekündigt. Und es wurde nicht zu viel versprochen: Die beiden Berliner Bands brachten den komplett ausverkauften Saal bei ihrem gemeinsamen Auftritt ordentlich in Schwung.

Eingeladen zu der Veranstaltung hatte der Schöneicher Integrationsverein Schtetl, dessen Mitglieder größtenteils osteuropäisch-jüdischer Abstammung sind. Chanukka, auch Lichterfest genannt, ist ein acht Tage dauerndes jüdisches Fest. In dieser Zeit wird an jedem Abend eine Kerze am Chanukka-Leuchter entzündet. Deshalb schmückte auch ein großes, gesticktes Wandbild eines Chaunukka-Leuchters die Bühne.

Apparatschik - die nach eigenen Angaben "erste Berliner Russen-Kultband" - überzeugte mit ihrem virtuosen Spiel auf Akkordeon, Balalaika und Kontrabass-Balalaika sowie der gefühl- und kraftvollen Stimme des Sängers, der mal auf Deutsch und mal auf Russisch sang. Ob lyrische Ballade, osteuropäische Polka oder Ska-Musik - die Musiker können ihren Folklore-Instrumenten alles entlocken. Auch Lieder zu Gedichten des russischen Schriftstellers Felix Davidovich Krivin in deutscher Nachdichtung von Peter Dehmel standen auf dem Programm.

Die Blasmusik-Formation "Schnaftl Ufftschik" steuerte noch Klarinette, Trompete, Posaune, Sousaphon und Schlagzeug bei. Ebenso wie der namensgebende Waldkobold (der, einer westsibirischen Sage nach, mit der transsibirischen Eisenbahn um die Welt reist und dort Tonfragmente verschiedener Musikstile einsammelt) vereint auch "Schnaftl Ufftschik" ganz unterschiedliche Musikstile, von Klassik über jüdische Volksmusik und Klezmer bis hin zu Jazz, Folk und Reggae.

Das Publikum - eine bunte Mischung vom Kleinkind bis zum Senioren - klatschte die gesamte Zeit begeistert mit. Einige Zuschauer nutzten den noch vorhandenen Platz in den Gängen des vollen Saales auch zum ausgelassenen Tanzen.