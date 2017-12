Brauhaus-Sanierung in jeder Hinsicht anspruchsvolle Aufgabe

Matthias Henke

Himmelpfort (GZ) "Amibitioniert, aber machbar", so schätzt Arno Sommer, Vorstandsvorsitzender der Bürgerstiftung Kulturerbe Himmelpfort, Zeitplan und Finanzierung für die Bauarbeiten am Brauhaus, das 2010 einer Brandstiftung zum Opfer gefallen war, in den kommenden Jahren ein. Und die haben es durchaus in sich, wie er am Sonnabend bei der Stifterversammlung erläuterte. Vor kurzem sei die Förderung für die eigentliche Bauphase beantragt worden. Beräumung der Ruine und der Notsicherung des Westgiebels sind bekanntermaßen abgeschlossen. Die nun folgenden Arbeiten könnten sich über schätzungsweise sechs Jahre hinziehen, so Sommer. Warum so lange? Das liege an den nicht unerheblichen Kosten, voraussichtlich 1,4 Millionen Euro. Werden die Förderanträge positiv beschieden, erhalte die Stiftung ein Drittel der Kosten vom Bund und ein weiteres Drittel vom Land Brandenburg. Ein Drittel müsse die Stiftung aber selbst aufzubringen - unterm Strich knapp 80 000 Euro pro Jahr.

Was ihn zuversichtlich stimme, dass das zu stemmen ist, sei das bisherige Spendenaufkommen, sagte Sommer. "In den vergangenen beiden Jahren haben wir jeweils 40 000 Euro an Einzelspenden bekommen, ohne die Spenden, die über die Deutsche Stiftung Denkmalschutz geflossen sind". Er hoffe, dass angesichts des bereits erzielten und des kommenden Baufortschritts immer klarer werde, dass dieses Geld gut angelegt sei.

Was bislang an Spenden und Fördergeld eingenommen worden sei, wurde umgehend verbaut. Beräumung und Giebelsicherung haben ungefähr eine viertel Million Euro gekostet - Grundstückserwerb, für den auch die Stadt Fürstenberg einen nicht unwesentlichen Beitrag leistete, und das Dach, für das monatlich Miete zu zahlen ist, nicht eingerechnet. Mit weiterer Unterstützung sollte es aber reichen, den Eigenbeitrag der Bürgerstiftung in den kommenden drei Jahren aufzubringen, lautete Sommers Resümee.

Die kommenden drei Jahre stellten die wichtigste Bauphase dar, in der die Mauerkrone gesichert und schließlich das Dach gebaut werden soll. In den Folgejahren wären dann Fenster und Fußboden, Südostgiebel und Außenanlagen sukzessive an der Reihe. Bereits jetzt können sich Interessierte bei hin und wieder angebotenen Führungen, etwa zum Tag des offenen Denkmals oder im Rahmen des Himmelpforter Wichtelmarktes, ein Bild vom Inneren des Brauhauses machen. Dabei möchte es die Stiftung aber nicht belassen. Auch wenn in den kommenden Jahren noch gebaut wird, soll das Brauhaus bereits bespielt werden. So sei im Juni 2018 ein Konzert des Deutschlandsfunks geplant, gab Arno Sommer einen Ausblick. Im Rahmen der Sendereihe Grundton-D liegt der Fokus auf sanierungsbedürftigen Denkmälern.

Dem Wunsch entspreche man gern, zumal die Eintrittsgelder den Arbeiten am Brauhaus zugute kommen sollen. Noch bedürfe es allerdings einer Reihe von organisatorischen Absprachen sowie Genehmigungen. Ein Benefizkonzert ist überdies im selben Monat in der benachbarten Kirche vorgesehen. Mit Andreas Wittmann (Oboe) und Christian Brembeck (Cembalo) habe man zwei Ausnahmemusiker für einen Auftritt gewinnen können.

Eine Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) werde überdies angestrebt. Wobei man mit diesen Konzerten gewissermaßen mehrere Fliegen mit einer Klappe schlage, merkte Sommer an. Der finanzielle Vorteil für die Stiftung gehe Hand in Hand mit Kulturgenuss und einem Mehr an überregionaler Aufmerksamkeit für den Erholungsort Himmelpfort.

Weitere Führungen durch die Brauhausruine werden am Freitag und Sonnabend jeweils ab 15 Uhr angeboten.