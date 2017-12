Sekundenschlaf mit fatalen Folgen

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ein umgestürzter Werbemast, Grablichter, Blumen; an der Einfahrt zur Raststätte Biegener Hellen, auf einer kleinen Grünfläche zwischen der Autobahn A12 und Tankstelle, erinnert nicht mehr viel an den folgenschwersten Verkehrsunfall, zu dem Frankfurter Rettungskräfte in diesem Jahr gerufen wurden. Am 6. Oktober gegen 6 Uhr war dort auf Höhe Kilometer 43,51 zwischen Frankfurt-West und Müllrose ein mit fünf Personen besetzter Audi von der Fahrbahn abgekommen und hinter der Leitplanke gegen einen Stahlpfeiler gekracht. Der Fahrer, 23 Jahre alt, und ein hinter ihm sitzender 25-Jähriger starben in den Trümmern. Die anderen drei Fahrzeuginsassen - 20, 23 und 29 Jahre alt - überlebten schwerverletzt. Sie befinden sich zum Teil bis heute in Behandlung.

35 Einsatzkräfte der Berufs- und der freiwilligen Feuerwehr aus Frankfurt waren damals auf der A12 im Einsatz - viele hatten noch Sturm Xavier vom Abend zuvor in den Knochen. Anhaltspunkte dafür, dass das Wetter den Unfall mit ausgelöst haben könnte, gibt es nicht. Die Staatsanwaltschaft geht inzwischen vielmehr von Sekundenschlaf als Unfallursache aus. "Noch am Unfallort hat sich einer der Beteiligten gegenüber Rettungskräften dahingehend eingelassen, dass der Fahrer eingeschlafen sei", berichtet Sprecherin Ricarda Böhme. Außerdem habe es mit dem Fahrer eines nachfolgenden Pkw auch einen Augenzeugen gegeben. "Er hat beschrieben, dass sie mit ungefähr 150 bis 160 Stundenkilometer unterwegs waren und dann ohne Fremdverschulden nach rechts von der Straße abkamen."

Vier der Fahrzeuginsassen stammten aus Polen, einer aus der Ukraine. Wohin sie an diesem Morgen genau wollten, habe man bisher nicht klären können, sagt Ricarda Böhme. Eine Befragung der Mitfahrer sei aufgrund der schweren Verletzungen noch nicht möglich gewesen. Die Angehörigen der Todesopfer wurden wie in solchen Fällen üblich von Mitarbeitern der polnischen Botschaft über den Unfall benachrichtigt. Die Staatsanwaltschaft will nun alle Zeugenaussagen abwarten, um sich ein abschließendes Bild vom Unfallhergang zu machen. "Irgendwann wird die Akte geschlossen. Denn dafür verantworten kann man niemanden mehr."

Die Autobahn A12 bleibt auch in diesem Jahr ein Unfallschwerpunkt in Brandenburg. Zwischen Januar und Mitte November hat es laut Bärbel Cotte-Weiß von der Polizeidirektion Ost zwischen Bundesgrenze und Dreieck Spreeau 438 Unfälle gegeben. 87 Menschen wurden dabei verletzt - drei Menschen starben. 2016 und 2015 registrierte die Polizei jeweils zwei getötete Personen durch Unfälle auf der A12.