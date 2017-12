Baby-Wellness per Malerpinsel

Auf Streichelkurs: Mit einem flachen Malerpinsel streichen die Mütter über die Beinchen oder die Fußsohlen ihrer Babys und ergründen so beispielsweise, was ihnen gefällt. Die Übungen zeigen gleichzeitig, dass nicht unbedingt kostenaufwendige Materialien n © Foto: MOZ/Gabriele Rataj

Wahrnehmungs-Fisch: Diesen stellten Kinder der Tagesgruppe des ambulanten Bereichs der Jugendhilfe in ihrer Kreativwerkstatt her, wählten Materialien wie Schalter, Haken, Klammern, Bälle usw. dafür aus. © Foto: MOZ/Gabriele Rataj

Gabriele Rataj

Müncheberg (MOZ) Anklang finden die im Juli bei der Diakonie gestarteten neuen Kurse im Bereich der Frühen Hilfen für Familien. Dank der erneuten Unterstützung durch den Landkreis Märkisch-Oderland können sie auch 2018 kostenlos angeboten werden.

Was ein Malerpinsel doch für angenehme Gefühle auslösen kann! Die drei Babys auf der dicken Matte machen große Augen und halten ganz still, als ihre Mütter sanft mit den flachen Borsten an ihren nackten Beinchen entlangfahren, über die Fußsohlen, den Handrücken, die Ärmchen.

Alle Sinne ansprechen, diese mit oft ganz einfachen Mitteln entdecken - das versucht Julia Scheffler den jungen Müttern mit Babys zweimal im Monat zu vermitteln. Dann kommt die beim Diakonischen Werk Oderland-Spree für sieben Wochenstunden angestellte Motopädin, Prä- und Postnatal-Trainerin in die Wasserstraße, um ihr Wissen in Wahrnehmungskursen weiterzugeben.

"Dazu ist gar nicht viel nötig", sagt die junge Frau aus Müllrose. "Federn, bunte Tücher, Bürsten, Schwämme ..., was im Haushaltwaren- oder Kosmetikabteil oft für nur wenig Geld zu haben ist. Das möchte ich den Eltern zeigen." Es müsse kein Wahrnehmungswürfel für 100 Euro sein, manchmal täten es auch Bratfolie oder Backpapier.

An jenem Donnerstag zieht sich Julia Scheffler Handschuhe über, an jedem eine kleine Schelle angenäht. Die wurden im Bastelkurs für Wahrnehmungs-Spielzeug erstellt und lassen Merle (acht Monate alt) und Noah Linus (fünf Monate) ganz aufmerksam werden. Sie folgen mit den Augen den Handbewegungen ihrer Mütter, drehen den Kopf in Richtung des Klangs.

Jessica Biering aus Werbig war mit ihrem ersten Kind schon beim Pekip (Prager Eltern-Kind-Programm für Gruppenarbeit im ersten Lebensjahr) und ist nach ihrer zweiten Geburt über den Rückbildungskurs bei Julia Scheffler auf das Angebot in Müncheberg gestoßen. Für Juliana Hager und ihr Baby aus Schönfelde ist es überdies der kürzere Weg, der sie in den Müncheberger Kurs brachte.

Beiden geben die Donnerstage viel, sagen sie in einer kurzen Pause: Anregungen, Erfahrungsaustausch, Beratung, Spaß in einem. Dann nimmt die Kursleiterin ein Bilderbuch mit Kinderliedern in die Hand und gemeinsam mit den Müttern, die inzwischen zu dritt sind und ihre Babys auf dem Schoß haben, beginnt sie zu singen: "Husch, husch, husch, die Eisenbahn ..." - die Jüngsten strahlen.

Meistens seien es drei bis sieben junge Mütter samt Nachwuchs, die zum Baby-Wahrnehmungskurs kämen, sagt Anke Noack, Fachbereichsleiterin Jugendhilfe des Diakonischen Werks für drei Landkreise. Wie ihre Kollegin Deborah Naumann, Abteilungsleiterin für ambulante Hilfen der Erziehungs- und Familienberatungsstelle in Seelow, ist sie froh über die rege Inanspruchnahme der neuen Kurse in Müncheberg. "Und wir sind glücklich darüber, dass wir vom Landkreis auch für das nächste Jahr die Finanzierung zugestanden bekommen haben", sagt sie.

Denn es gehört zum Grundkonzept der Einrichtung, werdende Eltern möglichst zeitig abzuholen und zu begleiten, ihnen die Möglichkeit zu geben, kostenfrei, ohne Antrag und freiwillig über die Teilnahme an unterschiedlichen Angeboten zu entscheiden. Dafür steht das Projekt GuStaF (Guter Start ins Familienleben). Hintergrund für die Notwendigkeit seien auch heutzutage veränderte Familienstrukturen gegenüber der Vergangenheit, erklärt Anke Noack.

Sensibilisieren, Bindungen stabilisieren, in der manchmal erschreckenden Fülle von Möglichkeiten beratende Hilfe geben, das will die diakonische Einrichtung. Sie hat sich auf den Weg zu einer Familien-Begegnungsstätte mit den Schnittstellen zu Familien-, Erziehungs- und Suchtberatung gemacht und arbeitet dafür mit Fachkräften wie Hebamme, Logopädin oder Lerntherapeutin zusammen.

Das sei "Prävention konsequent weitergedacht", nennt es Deborah Naumann. Der schönste Lohn für alle beteiligten Partner sei dabei, sagt Anke Noack, "wenn Eltern die Angebote annehmen".