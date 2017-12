Plötzlich gehen alle Lichter aus

Peter DeThier

Atlanta (MOZ) Genau eine Woche vor Heiligabend hat ein Stromausfall den mit mehr als 104 Millionen Passagieren pro Jahr verkehrsreichsten US-Flughafen einen ganzen Nachmittag und Abend lahmgelegt.

Kurz vor Mitternacht Ortszeit am Sonntag gingen die Lichter in Atlantas Hartsfield Jackson Airport wieder an. Mehr als tausend Flüge mussten aber gestrichen werden, und zahlreiche Passagiere berichteten von qualvollen Stunden an Bord gestrandeter Maschinen und in dunklen Flughafenhallen.

Um kurz nach halb eins am Sonntag Nachmittag wurde bei dem Stromversorgungsunternehmen Georgia Power ein teilweiser Ausfall in den unterirdischen Tunnels meldet, welche die elektrischen Anlagen beherbergen, die für den gesamten Flughafen zuständig sind. Eine knappe halbe Stunde danach kam dann der totale Blackout. Im Terminal gingen die Lichter aus. Gepäckbänder standen still, und automatische Türen öffneten sich nicht mehr. Bodenpersonal und Flughafenmitarbeiter standen ahnungslos vor dunklen Computerbildschirmen und konnten ratlosen, verängstigten Fluggästen weder Auskunft geben noch ihnen weiterhelfen. Mehrere erklärten später in Interviews, sie hätten zunächst an einen möglichen Terroranschlag geglaubt.

Pech hatte auch, wer hoffte, sich mit einem Kaffee oder einem Hamburger die Zeit vertreiben zu können. Schließlich mussten sämtliche der zahlreichen Restaurants und Imbissstuben, die wartende Passagiere verköstigen, ebenfalls den Betrieb einstellen. Noch schlechter waren jene dran, die nach dem Check-in bereits in ihre Maschinen eingestiegen waren. Selbst in abgefertigten Flugzeugen, für die der Kontrollturm bereits den Start freigegeben hatte, mussten Piloten die Triebwerke wieder ausschalten. Frustrierte Fluggäste berichteten, dass nach kurzer Zeit an Bord kein Trinkwasser mehr vorhanden war und der Stromausfall selbst dazu geführt hatte, dass man die Toiletten nicht mehr benutzen durfte. Zwar hatte die Feuerwehr den unterirdischen Brand zwar nach gut drei Stunden wieder unter Kontrolle. Dabei dauerte es fast bis Mitternacht, ehe in den Flughallen die ersten Neonröhren wieder flackerten und bald danach der Strom wieder komplett hergestellt war. Am Montag Morgen um 3 Uhr 30 öffnete die für Sicherheit der Fluggäste zuständige Transportation Security Administration (TSA) wieder die ersten Checkpoints.

Während Experten ihre Verwunderung darüber zum Ausdruck brachten, dass Amerikas größter Flughäfen für einen solchen Fall über keine Notstromaggregate verfügt und ein derartiges Chaos überhaupt möglich ist, entschuldigte sich Georgia Power Sprecherin Bentina Terry für das Debakel. "Wir begreifen, dass dies sämtlichen Gästen große Unannehmlichkeiten bereitet hat" sagte Terry. Das aber war ein schwacher Trost für die Betroffenen. Von den mehr als 1100 Flügen, die gestrichen werden mussten, waren mehr als 30 000 Passagiere betroffen.

Allein die US-Linie Delta, die ihr wichtigstes Drehkreuz in Atlanta hat, stornierte am Montag 300 weitere, darunter auch viele internationale Verbindungen.

Die Ursache des Brandes war am Montag noch ungeklärt. Behörden gehen aber davon aus, dass das Feuer nicht absichtlich gelegt wurde.