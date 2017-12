Nadja Voigt

Bad Freienwalde (MOZ) Bis auf den allerallerletzten Platz war die Nikolaikirche in Bad Freienwalde am Sonntagnachmittag gefüllt. Pfarrer Björn Ferch eröffnete das Programm und versprach den Zuhörern des Adventskonzerts mit dem Orchester Bad Freienwalde und dem Sonus-Chor unter der Leitung von Endrik Salewski, das sie ganz bestimmt in Weihnachtsstimmung kommen werden.

Landesmusikdirektor Endrik Salewski moderierte das kurzweilige aber anspruchsvolle Programm. Und stellte auch Gesangssolistin Gudrun Anders vor. Berührend zart und kraftvoll zugleich sang sie Bachs "Oh Jesulein zart" und das Weihnachts-Wiegenlied von Edvard Grieg. Die rund 80 Mitwirkenden aus Chor und Orchester luden auch das Publikum zum Mitsingen ein: Im Programmheft fanden sich die Texte zu "Macht hoch die Tür", "O du fröhliche" und "Stille Nacht, heilige Nacht".

Mehr über das (Jugend-)Orchester Bad Freienwalde ist im Internet unter www.jo-bad-freienwalde.de zu erfahren.