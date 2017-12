Geschichte im Stehkino

Bastelspaß zur Weihnachtszeit: Helena Roth und Marie Goroll am Bastelstand der Wulkower Kita. © Foto: Cornelia Mikat

Ingo Mikat

Wulkow b Booßen (MOZ) Im und um den Wulkower Ökospeicher gab es am dritten Adventswochenende einen besonders stimmungsvollen, romantischen Weihnachtsmarkt. Der fand bei den vielen Besuchern großen Anklang.

Schon zur Eröffnung des beliebten Weihnachtsmarktes rund um den Ökospeicher konnte sich Hannelore Hiekel vom Speichervereins-Vorstand über einen Gästeansturm freuen: Zum Auftritt der Mädchen und Jungen aus der Wulkower Kita "Grashüpfer" drängten sich viele Eltern, Omas und Opas, Geschwister sowie weitere Marktbesucher dicht um eine improvisierte Bühne.

Begeistert verfolgten sie ein von den Jüngsten mit ihren Erzieherinnen Solveig Schramm, Franziska Besancon, Luisa Hoffmann und Kathleen Balke sowie Praktikant Lars Zimmermann einstudiertes Adventsprogramm. Kathleen Balke begleitete mit der Gitarre.

Zuerst erklang das beliebte Kinderlied: "So viel Heimlichkeit ...". Es folgten Songs über Zwerge und den Weihnachtsmann sowie Schneeflöckchen und mehrere von den Kindern beeindruckend gut rezitierte Gedichte. Gemeinsam mit den Gästen sangen die Mädchen und Jungen und ihre Erzieher schließlich: "Bald nun ist Weihnachtszeit ...". Das Publikum dankte für das schöne Programm mit viel Applaus.

Nach diesem kulturellen Start des Weihnachtsmarktes waren die Gäste zum Schauen, Staunen und Kaufen eingeladen. Erneut präsentierte sich der Wulkower Weihnachtsmarkt als große Schau für kunsthandwerkliche Erzeugnisse und Naturprodukte. So konnten Gäste unter anderem Holzschnitzereien, Kerzen, Papiersterne, Weihnachtsanhänger- und Karten, Keramikartikel, Modeschmuck, Wollprodukte wie Handschuhe, Mützen und Taschen und auch erlesene Weine und Honigerzeugnisse erwerben. Naturfreunde und Vertreter von Unicef boten Bücher an.

Vor dem Speicher warteten zudem Weihnachtsbäume auf Käufer. Unentwegt sorgten Mitglieder des Ökospeichervereins, Mitarbeiter des Speichercafés und örtliche Anbieter für leckere gastronomische Angebote. Neben Glühwein gab es selbst gebackenen Kuchen, frische Waffeln, Gegrilltes und frische Hanf- und Landbrote aus dem Dorfbackofen.

Viele Kinder nutzten die Gelegenheit, an einer Bastelstraße der Kita "Grashüpfer" Weihnachtsgeschenke für ihre Eltern anzufertigen. Es entstanden kleine Holzanhänger, Kerzenständer, Fensterdekorationen und schöner Tischschmuck.

Am Nachmittag erlebten die Wulkower und zahlreiche Gäste eine besondere Premiere: In der Dorfkirche präsentierten Christen aus der Kirchengemeinde unter dem von der Decke schwebenden große Taufengel die Weihnachtsgeschichte in einem nostalgischen "Stehkino".

Anschließend erklangen von den Neu-Wulkowern Johanna und Michael Thöne auf der Orgel intonierte, gemeinsam mit den Gästen ausgewählte und gesungene Advents- und Weihnachtslieder.