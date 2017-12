Neues Kleid für die Tram

Gabi Herrmann

Brandenburg (MOZ) "Farbenfrohe, werbende Straßenbahnen sind schon Alltag. Diese Straßenbahn ist aber ein besonderes Stück Stadtmöbel", freute sich der Chef der Brandenburger Verkehrsbetriebe Jörg Vogler. Recht hat er, denn auf den Brandenburger Straßenbahnschienen fährt ab sofort ein neuer Hingucker. Nach der Theaterbahn wurde nun die STWB-Tram der Brandenburger Stadtwerke mit bunten und gemalten Stadtansichten präsentiert. "Als Werbeträger ist es natürlich ein effektives Medium. Wir wollten trotzdem, dass die Stadt an sich im Vordergrund steht und das ist bestens gelungen", sagte Gunter Haase der technische Geschäftsführer der Brandenburger Stadtwerke. Fast 14 Tage wurde die Straßenbahn dafür aus dem Verkehr gezogen und mit neuen Scheiben, besserer Beleuchtung und durch Entfernung der Graffiti- Schmierereien rundherum erneuert. Das "Anziehen" des neuen Kleides hat fast eine Woche gedauert. Entworfen wurde es von dem Brandenburger Künstler Robert Heimann. Bekannt ist er vielen Brandenburger durch seinen beliebten Kalender "Hier in Branne" die liebevoll und detailgetreu Stadtansichten zeigt. Robert Heimann ist gebürtiger Brandenburger (1985) und ist hier auch aufgewachsen. "Als die Ausschreibung dafür vorlag habe ich mich natürlich beworben, aber nie gedacht, dass ich den Auftrag bekomme. Das war ja auch eine ganz andere Größenordnung", erklärte Heimann. Dass er aber auch in groß kann, zeigt die Außenansicht der Bahn. Zu sehen sind die architektonischen Highlights der Alt- und der Neustadt verbunden durch die Jahrtausendbrücke. Robert Heimann hat sich künstlerisch weiterentwickelt und richtet seinen Fokus nicht nur auf die bekannten Bauwerke. Seine Bilder zeigen auch versteckte Gassen oder besondere Aussichten und Ansichten. "Auch hier habe ich weniger bekannte Gebäude eingebaut. Man kann sich also auf die Suche machen um weniger bekanntes aber sehenswertes entdecken", so Robert Heimann. Geplant ist nach und nach eine Sanierung der Straßenbahn und auch die Haltestellen müssen umgebaut werden. Das Land Brandenburg stellt den betroffenen Verkehrsbetrieben dafür in den Jahren 2017 bis 2022 insgesamt 48 Millionen Euro Fördermittel zur Verfügung. Insgesamt gibt es noch sieben Straßenbahnnetze im LandDie Verkehrsbetriebe Brandenburg an der Havel GmbH besitzt 20 Straßenbahnen, zwei Oldtimer für besondere Anlässe eingeschlossen. Das Streckennetz ist knapp 39 Kilometer lang. Außerdem sind hier 24 Busse im Einsatz. 375 Haltestellen werden bedient.