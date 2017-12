Volkschor sucht dringend Dirigenten

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der traditionsreiche Volkschor Eisenhüttenstadt steht möglicherweise vor dem Aus - wenn nicht bald ein neuer Dirigent gefunden wird. Seit Oktober suchen die Verantwortlichen bereits nach einem Nachfolger für den erkrankten Peter Lein. Bislang ohne Erfolg.

Die schwere Erkrankung von Peter Lein, der sozusagen der Vater des Eisenhüttenstädter Volkschores ist, hat vor einigen Wochen nicht nur die Familie und die Freunde des engagierten 76-Jährigen geschockt. Auch die derzeit 40 Chormitglieder können all das bis heute nicht wirklich begreifen. "Das nimmt einen alles ungemein mit", sagt Elly Wendemuth, die seit fast drei Jahrzehnten die Vereinsvorsitzende des Volkschores ist. "Auch für Peter Lein versuchen wir alles, dass es mit dem Chor weitergeht", sagt die über 80-Jährige und betont: "Die Leute wollen weitermachen."

Doch damit es weitergehen kann, braucht der gemischte Chor, der 1975 als Lehrerchor gegründet worden war und in den 1980ern in Volkschor umbenannt wurde, weil eben auch Ärzte und andere Berufsgruppen vertreten waren, dringend einen neuen Dirigenten, also Chorleiter. Gleich nach Bekanntwerden der Erkrankung von Peter Lein im Oktober habe man sich nach Nachfolgern umgehört. Gefunden wurde bis heute niemand.

Ehemalige Mitglieder mit Dirigentenausbildung wurden gefragt und unter anderem auch in der Musikschule in Eisenhüttenstadt hörten sich die Verantwortlichen um. Dabei ist es nicht so, dass die in Frage kommenden Personen partout nicht wollten. "Sie haben einfach keine Zeit und arbeiten teilweise auch schon mit einem anderen Chor zusammen", erklärt Elly Wendemuth.

Die Folge der Probenausfälle der vergangenen Wochen? Das große Weihnachtskonzert im Friedrich-Wolf-Theater fand erstmals ohne den Volkschor statt. "Wir konnten die neuen Titel einfach nicht mehr einstudieren", sagt die Vereinsvorsitzende. Bei einem Konzert im Altenheim am vergangenen Wochenende half schließlich jemand aus Müllrose aus. Doch eine dauerhafte Zusammenarbeit mit dieser Person werde es auch nicht geben können.

Elly Wendemuth ist die Verzweiflung anzumerken. "Wir versuchen es weiter bis Ende März", sagt sie. "Wenn wir dann niemanden gefunden haben, werden wir den Chor wohl auflösen müssen. Aber es wäre verdammt schade um diesen Chor." Gerade jetzt, wo auch viele jüngere Leute dabei seien. Aufgegeben hat die Vereinsvorsitzende aber noch nicht. Sie wolle sich noch in der Musikschule in Beeskow umhören. Und außerdem habe sie den Tipp bekommen, dass es in Slubice viele gut ausgebildete Dirigenten geben würde. "Vielleicht ist das eine Option." Derzeit klammert sie sich an jeden Strohhalm - zumal auch Peter Lein sich ein Fortbestehen seines Chores sehnlichst wünscht.

Innerhalb des Chores wurden ebenfalls schon Optionen geprüft, doch eine langfristige Lösung gibt es auch dort nicht. "Wir haben uns mit den Mitgliedern schon verständigt, dass wir möglicherweise die Beiträge erhöhen müssen", sagt Elly Wendemuth mit Blick auf die Bezahlung des künftigen Chorleiters.

Das nun aufgrund des Gesundheitszustandes erzwungene Ausscheiden von Peter Lein ist aber nicht nur ein Verlust für den Volkschor, sondern für die Kulturszene in der Stadt. Der heute 76-Jährige gehörte jahrzehntelang zu den kulturell aktivsten und engagiertesten Eisenhüttenstädtern. Mehr als die Hälfte seines Lebens kümmerte er sich um Chöre der Stadt. Jahrelang war er auch im Vorstand des mittlerweile aufgelösten Stadtverbandes der kulturellen Vereine und Gruppen. Jetzt braucht er all seine Kraft für sich selbst.

Elly Wendemuth: Tel. 03364 414122