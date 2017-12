Prognose an Aßmanns Schreibtisch

Thomas Sabin

Lindenberg/Potsdam (MOZ) Jeden Tag kommen wir mit Menschen wie Franz Berger und Thomas Endrulat in Kontakt. Die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) sagen uns, wie das Wetter wird. Der eine forscht, der andere warnt und informiert. Die Prognose zu Weihnachten: starke Bewölkung, kein Schnee.

Keine einzige Wolke ist zu sehen. Die Sonne strahlt durch die Bäume. Dennoch ist es kalt. Das Thermometer zeigt Null Grad Celsius - genau wie vorhergesagt. Der Deutsche Wetterdienst, der jene Vorhersagen trifft, gliedert sich in fünf Bereiche: Personal und Betriebswirtschaft, Technische Infrastruktur, Wettervorhersage, Klima und Umwelt sowie Forschung und Entwicklung. Die Zentrale steht in Offenbach am Main. Eine der Niederlassungen ist in Potsdam angesiedelt. Doch auch auf dem Land ist der DWD zu finden.

Mitten in Lindenberg erhebt sich eine 24 Hektar große Anlage an einem Hang. Zahlreiche geheimnisvolle Apparaturen säumen das Gelände. Im Richard-Aßmann-Observatorium arbeiten 70 Menschen. "Viele davon sind absolute Top-Wissenschaftler und ausgezeichnete Ingenieure", sagt Franz Berger, Leiter der Einrichtung und Fachmann auf dem Gebiet der Meteorologie, wie zahlreiche akademische Titel verraten. Der Anspruch der Station sei es, die bestmöglichen Messungen im Dauerbetrieb durchzuführen, sodass Kollegen, zum Beispiel in Potsdam, möglichst präzise über das Wetter berichten können, erklärt er. In Potsdam arbeitet Thomas Endrulat. Auch er ist Meteorologe und leitet ein 18-köpfiges Team. Das Gelände verrät wenig über die Arbeit im Inneren. Hinter Zaun und Tor stehen typische Bürogebäude. Die Kernaufgaben der DWD-Experten in Potsdam: Wettervorhersagen für die angrenzenden Bundesländer zu erstellen. Zahlreiche Bildschirme flimmern in allen Farben. Temperatur, Druck und Wind - alles läuft in Echtzeit über die Monitore. "Wir verfassen Vorhersagentexte, überwachen stetig die Wetterlagen und geben Warnungen raus", erklärt Thomas Endrulat.

In Lindenberg, "der zivilisatorischen Einöde Brandenburgs", wie Richard Aßmann, deutscher Meteorologe, Entwickler und Begründer der hiesigen Einrichtung, den Ort einst beschrieb, wird Forschung betrieben. Noch heute sitzt Franz Berger am selben massiven Holztisch, an dem schon Aßmann saß und sorgt mit seinem Team dafür, dass 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche Wetter- und Klimadaten gesammelt werden. "Es sind die gleichen Daten wie vor 100 Jahren", gibt Berger zu verstehen. Der einzige Unterschied: "Wir nutzen modernere Technik. Was die Qualität der Station angeht, gehören wir zur Weltspitze. Ein solches Observatorium gibt es kein zweites Mal in der Welt", berichtet er stolz.

Um Wetter genauer vorhersagen zu können, werden die ermittelten Daten ständig verbessert. "Unsere Modelle werden immer wieder mit dem Ziel, Wetter- und Klimavorhersagen noch genauer zu machen, erneuert - ein ständiger Prozess", so Berger. Heutzutage sei es möglich, das Wetter zwei bis drei Tage auf die Stunde genau vorherzusagen und sieben bis zehn Tage vorauszuschauen. "Um das zu gewährleisten, laufen alle drei Stunden 40 Modellläufe durch. Das macht 280 Vorhersagen für einen Zeitpunkt." Für die Weihnachtsfeiertage heißt das laut DWD-Website zusammengefasst: überwiegend starke, geschlossene Bewölkung, ab und zu Regen, Tageshöchstwerte von sechs bis elf Grad Celsius - also vergleichsweise mild. Und Schnee? Fehlanzeige.