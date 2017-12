100 Bewerber auf 100 Lehrstellen

Dieter Keller

Berlin (MOZ) Junge Leute haben in Brandenburg gute Chancen, einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Das gilt auch für Hauptschüler und ausländische Jugendliche, die in vielen Bundesländern mit Problemen zu kämpfen haben. Dies zeigt eine Studie, für die das Soziologische Forschungsinstitut der Uni Göttingen im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung Daten bis zum Jahr 2016 ausgewertet hat.

Wie sehr sich die Lage auf dem Ausbildungsmarkt verändert hat, zeigt der Vergleich mit dem Jahr 2007: Seither nahm das Lehrstellenangebot bundesweit um 80 000 ab. Noch stärker ging die Zahl der Bewerber zurück, nämlich um 155 000. Kamen 2007 auf 100 Bewerber nur 85 Ausbildungsplätze, waren es zuletzt 94.

Am besten war im vergangenen Jahr die Lage in Bayern, wo auf 100 Interessenten 104 Plätze kamen. Beim Schlusslicht Schleswig-Holstein waren es nur 88. Ostdeutschland steht dagegen verhältnismäßig gut da. Allerdings war dort der Rückgang der dualen Ausbildung sowohl bei Stellen als auch bei Bewerbern besonders dramatisch.

In Brandenburg war die Lage 2016 entspannt: Auf 100 Bewerber kamen rechnerisch 100 Ausbildungsstellen. Damit haben sich die Chancen auf einen betrieblichen Ausbildungsplatz innerhalb von drei Jahren deutlich verbessert: 2013 konkurrierten 100 Interessenten um 94 Ausbildungsplätze. Die regionale Unterschiede sind erheblich: Am angespanntesten war im letzten Jahr der Ausbildungsmarkt im Arbeitsagenturbezirk Eberswalde (87 Stellen auf 100 Bewerber) und in Frankfurt (Oder) mit 93 Stellen. In Potsdam (106) dagegen hatten die Jugendlichen die größte Auswahl.

Allerdings fand nicht jeder Bewerber die gewünschte Lehrstelle und umgekehrt. Daher blieben von 100 angebotenen Stellen in Brandenburg rund 15 unbesetzt, doppelt so viele wie im Bundesdurchschnitt. Andererseits waren 14 Prozent der Bewerber erfolglos. Als Gründe nennen die Forscher die begrenzte Mobilität und die unterschiedliche Attraktivität der Branchen.

Spitze ist Brandenburg bei den Bewerbern ohne und mit Hauptschulabschluss: Fast zwei Drittel starteten direkt eine Lehre. Besser sah es nur in Bayern aus. Auch 58 Prozent der ausländischen Jugendlichen starteten sofort in eine Ausbildung in einem Betrieb. Nur knapp jeder Fünfte startete zunächst in einer Warteschleife in einer berufsvorbereitenden Maßnahme, während dies sonst häufig mehr als die Hälfte betrifft.