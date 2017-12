Willkommen in unseren neuen Redaktionsräumen

Roland Becker

Hennigsdorf (HGA) Umzüge sind immer mit Aufregungen und Überraschungen verbunden. Das ist bei einem privaten Wohnungswechsel nicht anders als bei einem geschäftlichen. Nach zehn Jahren am Postplatz haben wir zig Kisten gepackt, um mit der Redaktion des Hennigsdorfer Generalanzeigers eine neue Bleibe zu beziehen. Bei der Gelegenheit sei mal geflüstert: Es ist doch erstaunlich, wie viel Papier sich in einem Jahrzehnt so ansammeln kann. Anders gesagt: Der Umzug bot eine gute Gelegenheit, mal ordentlich auszumisten.

Ab sofort finden Sie uns in der Rathenaustraße 23, in den Geschäftsräumen des Erdgeschosses. Zumindest viele Hennigsdorferinnen dürfte es etwas sagen, dass in unseren Räumen zuvor eine Hebammenpraxis residierte.

Aus den neuen Redaktionsräumen werden wir weiterhin über Hennigsdorf und Velten sowie über Kremmen und Oberkrämer berichten. Auch an der kleinen Mannschaft hat sich nichts geändert. Für die Heimatstadt des HGA und für die Ofenstadt ist Roland Becker zuständig. Aus Oberkrämer und der Ackerbürgerstadt berichtet Marco Winkler.

Mittlerweile sind alle Kisten ausgepackt, wir haben es uns ein wenig wohnlich gemacht und sind nun selbst auf den Neustart gespannt. Nach einigen Tagen des Übergangs, die wir bei unseren Kollegen in Oranienburg zugebracht haben, sollen ab heute die neu installierten Anschlüsse für die Technik funktionieren. Voraussichtlich ab heute Mittag werden Sie uns auch telefonisch wieder erreichen können: 03302 50 53 33 für Marco Winkler und 50 53 32 für Roland Becker.

Natürlich freuen wir uns auch, wenn Sie einfach mal bei uns vorbeischauen, um uns in unserer neuen Umgebung zu erleben. Eines können wir Ihnen versprechen: Für Besucher haben wir jetzt wesentlich mehr Platz als zuvor. Und für ein Gespräch können wir uns nun mit Ihnen in einen Besprechungsraum zurückziehen.