Bombe am Louise-Henriette-Steg wird am Mittwoch entschärft

Tilman Trebs

Oranienburg (OGA) Am Louise-Henriette-Steg ist ein 250 Kilogramm schwerer Bombenblindgänger amerikanischer Bauart mit chemischem Langzeitzünder gefunden worden. Er wird am Mittwoch entschärft. Ein 100-Meter-Sperrkreis um die Fundstelle wurde sofort eingerichtet. Am Mittwoch ab 8 Uhr müssen dann etwa 12000 Einwohner den wesentlich größeren Sperrkreis verlassen. Was es zu beachten gilt, haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Sperrkreis: Der 900-Meter-Sperrkreis (siehe Grafik) gilt ab 8 Uhr. Rund 12 000 Oranienburger müssen bis zu diesem Zeitpunkt ihre Wohnungen und den Sperrkreis verlassen. Mehrere Kitas, Horte und Schulen (Liste siehe Infokasten rechts) sowie Stadt- und Kreisverwaltung bleiben geschlossen. Der Bahnverkehr wird unterbrochen. Die Sperrkreisgrenzen sichern Polizei und Wachschutzfirmen. Die Freiwilligen Feuerwehren kontrollieren, ob auch alle den Sperrkreis verlassen haben.

Notunterkünfte: Die Stadt bietet evakuierten Bürgern die Turnhalle in Germendorf und das Kulturhaus in Lehnitz als Ausweichquartiere an. Das Kulturhaus ist allerdings nicht barrierefrei zu erreichen. Beide Anlaufstellen werden von einem OVG-Bus angefahren. Nach der Entschärfung geht es mit dem Bus wieder zurück.

Bahnverkehr: Der Oranienburger Bahnhof liegt im Sperrkreis. Die letzte S-Bahn verlässt den Bahnhof um 7.51 Uhr. Letzte Ankunft ist um 7.35 Uhr. Der Fernverkehr fährt noch bis 11 Uhr ohne Halt durch Oranienburg. Zwischen Oranienburg und Hennigsdorf sowie zwischen Nassenheide und Birkenwerder fahren ersatzweise Busse. Die Haltestelle für alle Ersatzbusse befindet sich an der Ecke Straße der Einheit/Bernauer Straße. Nähere Infos unter https://www.bahn.de/p/view/service/aktuell/brandenburg.shtml und telefonisch unter 0331 2356881.

OVG-Busse: Bei der Oberhavel Verkehrsgesellschaft (OVG) war am Montag nicht in Erfahrung zu bringen, wo die Busse während einer möglichen Entschärfung in die Nachbargemeinden starten.

Kreisverwaltung: Die Oranienburger Standorte der Kreisverwaltung bleiben im Fall einer Bombenentschärfung am Mittwoch geschlossen. Von der Schließung ausgenommen sind die Kreismusikschule Oberhavel und der Pflegestützpunkt Oranienburg. Am Donnerstag ist die Kreisverwaltung wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten erreichbar. Der Landkreis weist darauf hin, dass der Kundenandrang in Bereichen mit Publikumsverkehr nach einem Schließtag erfahrungsgemäß besonders groß ist. Dies trifft insbesondere auch auf die Zulassungs- und Führerscheinstelle zu. Dort kann es am Donnerstag zu längeren Wartezeiten und gegebenenfalls zu Einschränkungen im Publikumsverkehr kommen. Die Kreisverwaltung bittet die Bürger, dies bei der Planung ihres nächsten Besuches zu berücksichtigen.