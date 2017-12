Heinrich Heine in neuem Glanz

Thomas Baake

Brandenburg (MOZ) "Jetzt wollen wir mal unseren Heine ansehen", war aus dem Publikum zu hören. 220 Jahre nach seiner Geburt am 13. Dezember 1797 ist die Statue wieder zurück an Ort und Stelle: Am Heine-Ufer in der Havelstadt. Seit den 1950 Jahren war die Büste ein fester Bestandteil am Ufer. Laut Udo Geiseler vom historischen Verein steht der Dichter und Denker für Werte. Hierzu zählen beispielsweise Toleranz, Satire und Liebesbekundungen. Durch ein Stück bürgerschaftliches Engagement ist es gelungen, die Büste wieder an seinen ursprünglichen Platz des ehemaligen Spitta-Ufers zurück zu bringen. Das ist auch der Enkelin Karl Mertens zu verdanken. Er erschaffte einst das Kunstwerk und sie hatte noch die original Gipsbüste in Rathenow. So konnte ein Nachguss erfolgen.

Im Jahr 2003 ist das Denkmal verschwunden. Es fiel einem Diebstahl zum Opfer.

Das nächste Denkmal in der Havelstadt, dass Hilfe durch Spenden benötigt, steht schon fest. Es handelt sich um das Brösedenkmal im Krugpark. Laut Katrin Witt vom Denkmalschutz der Stadt freuen sich die Verantwortlichen über finanzielle Unterstützung.