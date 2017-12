Mit Schlitten und Kremser durch die Zauche

Andreas Koska

Brück (BRAWO) Der erste Schnee ist schon wieder geschmolzen, aber die Meteorologen sagen durchaus die Möglichkeit einer weißen Weihnacht voraus. Also nichts wie raus mit den Schlitten aus dem Schuppen, der Garage, dem Keller oder Dachboden.

Auch in der Zauche lässt es sich gut rodeln. Kleine Hügel und Bahnen laden in allen Orten nicht nur die Kinder dazu ein. Wer sich zu alt dafür fühlt kann trotzdem Schlitten fahren. "Einige der Kremserbetriebe in unserer Region bieten auch Schlittenfahrten an", lädt der stellvertretende Vorsitzende des TZF, Andreas Koska ein.

Wer träumt nicht von einer unvergesslichen Fahrt durch die verschneite Winterwelt, bei der die Glöckchen am Geschirr der Pferde klingen? "Mit uns können Sie diese Fahrt auch als Gruppe mit mehreren Schlitten erleben", sagt einer der Chefs der Brücker Kaltblutzucht, Thomas Haseloff. Auch andere Betriebe bieten dieses Vergnügen an.

Wenn jedoch kein Schnee liegt, kann in Oberjünne, Cammer, Baitz und Brück eine Kremserfahrt gebucht werden. Die größte Auswahl hat sicher die Pferde & Tourismus GmbH der Brüder Haseloff inHier können Kremser für 15, 20, 35, 45 und sogar 55 Personen reserviert werden. Dazu sind auch Postkutschenfahrten und Fahrten im Römerwagen möglich. Eine Hochzeitskutsche bieten Haseloffs ebenso an wie Timo Baatz in Oberjünne und Olaf Mädler in Cammer, die auch Kremserfahrten im Programm haben, was übrigens auch für den Reitstall Peters in Baitz gilt.

"Ein einmaliges Erlebnis, die Mark Brandenburg mit ihren Seen, Wäldern und Feldern per Kutsche zu bereisen, die man sich vorstellen kann", so Thomas Haseloff. Mit den Kaltblütern fahren die Reisenden die Kutscher im gemächlichen Tempo vergangener Zeiten durch die Zauche, das Baruther Urstromtal, den Naturpark "Hoher Fläming" oder die angrenzenden Heiden. "Nicht nur auf dem Rücken der Pferde, sondern auch hinter den Rossen kann das Glück liegen", so Koska.