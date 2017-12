Deion Nassar: Wenn ein Feldspieler zum Keeper wird

Stefan Zwahr

Oranienburg (MOZ) Die personellen Sorgen beim Oranienburger FC Eintracht reißen nicht ab. Das bekommt auch immer wieder die zweite Mannschaft zu spüren. Dieser stand im Spiel der Fußball-Landesklasse Nord in Wriezen, das das Team von Trainer Imre Kalman mit 1:3 verlor, kein etatmäßiger Torwart zur Verfügung. Deion Nassar sprang ein. Stefan Zwahr sprach mit dem 22-Jährigen.

Wie sind Sie denn im Tor gelandet?

Der Kader ließ uns keine andere Wahl. Stammkeeper Christian Mimietz musste erneut bei der Ersten ran. Und ein Ersatz stand nicht zur Verfügung. Uns war also schon am Mittwoch klar, dass ein Feldspieler ins Tor muss.

Warum fiel die Wahl auf Sie?

Ich habe mich freiwillig angeboten. Da wir keinen anderen hatten, wurde es Freitag so entschieden.

Hatten Sie vorher irgendwann mal Erfahrungen im Tor gesammelt?

Nein, nie. Ab und zu habe ich mich mal in den Kasten gestellt, wenn im Training gealbert wurde. Aber in einem Spiel war es die Premiere.

Was gingen Ihnen auf dem Weg nach Wriezen für Gedanken durch den Kopf?

Man geht schon ein, zwei Situationen durch, die auf einen zukommen könnten; fragt sich, was man von seinem Keeper kennt. Aber im Spiel ist es dann etwas ganz anders.

Da geht es dann darum, sich mit den ersten Aktionen Sicherheit zu holen ... ?!

Ja, das wäre schön gewesen. Leider fiel bei uns mit der ersten Situation das 0:1. Es war eine Eins-zu-Eins-Situation, wo wir schlecht stehen. Der Gegenspieler kommt auf mich zu, ich mache einen Schritt raus und er schiebt mir den Ball quasi durch die Hosenträger durch die Beine. Das war unglücklich.

Wie lief es danach?

Ich denke, wir haben das Beste daraus gemacht. Es gab ein paar Szenen, wo ich eingreifen musste. Bei den hohen Bällen fühlte ich mich sicher. Und im Mitspielen war es sowieso was anderes, weil wir quasi einen Feldspieler mehr hatten. Gerade in unseren Druckphasen in der zweiten Halbzeit hat sich das positiv bemerkbar gemacht. Großartig gefordert wurde ich nicht, weil von Wriezen offensiv relativ wenig zu sehen war.

Brennen Sie nun auf den nächsten Einsatz im Tor?

Naja, daran gewöhnen will ich mich nicht. Es wäre gut, wenn wir künftig wieder mit einem richtigen Keeper spielen würden. Ich fühle mich eine Reihe weiter vorn schon wohler.

Der OFC hat seit Monaten personelle Sorgen. Wie belastend ist diese Situation für Sie?

Belastend würde ich nicht sagen. Aber man merkt schon einen Unterschied. Sonst war es öfter mal so, dass ein oder zwei Spieler aus der ersten Mannschaft runterkommen. Auch wenn es nicht die Schlüsselspieler sind, bringt das was. Vor allem eine gewisse Ruhe und Ordnung. Das fehlt momentan. Wir füllen seit Wochen mit Spielern von der Dritten auf, statt mit Leuten aus der Brandenburgliga. Gerade in engen Spielen fällt es uns darum in dieser Saison schwerer. Das ist verdammt ärgerlich.