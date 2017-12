Familiär in vielerlei Hinsicht

Eckhard Handke

Neuruppin (MZV) Den dritten Advent versüßten sich am Sonntagnachmittag mehr als 470 Besucher mit einem Weihnachtskonzert in der Neuruppiner Pfarrkirche. Ronny Heinrich und seine "Oranienburger Schlossmusik" zündeten dort musikalisch die dritte Kerze zum Advent an.

Mit Peter Tschaikowskis "Blumenwalzer" aus dem "Nussknacker" begrüßte das Orchester das treue Ruppiner Publikum sowie die extra angereisten Konzertbesucher. Nachdem die Musiker auch die beliebte Melodie zum Märchenfilm "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" intoniert hatten, brillierte Solistin Birgit Pehnert im roten Kleid mit "In mir klingt ein Lied" und später auch mit "Somewhere over the Rainbow" sowie "Träume unterm Christbaum" von Robert Stolz.

Der singende und humorvolle Orchesterchef zeigte sich dem Publikum ab und zu sogar sportlich: Auf einem Bein dirigierte er mit purer Leidenschaft, ohne das Gleichgewicht zu verlieren. Sogar Luftsprünge wagte er.

Ronny Heinrich sang auch selbst zwei Weihnachtslieder von Frank Schöbel: "Wieder Weihnacht" und mit Tochter Juliane zusammen "Weihnachten in Familie". Juliane Heinrich führte ebenfalls charmant durch das Programm. In die Pause wurde das Publikum mit einem "Sind die Lichter angezündet"-Medley geschickt.

Der zweiten Teil begann mit "Christmas sing along" und einer Familiengeschichte: Ronny Heinrich erzählte dem Publikum, dass seine Mutter in Neuruppin geboren wurde. Er selbst sei oft in den Ferien bei seiner Oma gewesen, die an der Seestraße wohnte. Auch dass Ronny Heinrichs Vater 1962 im Alter von 24Jahren in der Neuruppiner Pfarrkirche getraut worden sei, erfuhren die überraschten Zuhörer ebenfalls. Ronny Heinrichs Vater Wolfgang, der in der ersten Reihe das Weihnachtskonzert mitverfolgte, hat gerade erst seinen 80. Geburtstag gefeiert. So wurde er mit "Happy Birthday" auf die Bühne gebeten, wobei das Publikum im Chor kräftig mitsang. Dann sang Ronny Heinrich mit seiner Tochter noch ein Ständchen für den Jubilar - den Udo-Jürgens-Hit "Das ist dein Tag".

Juliane Heinrich zog sich danach rasch eine rote Nikolausmütze über und sagte: "So, jetzt wird es aber wieder weihnachtlich". Ein Dudelsackspieler marschierte, "Amazing Grace" musizierend, durch die Pfarrkirche und spielte auf der Bühne überdies "Highland Cathedral". Das wurde vom sichtlich dankbaren Publikum mit sehr viel Applaus belohnt.

Aber auch auf einen Abstecher ins verschneite Russland zur Zarenzeit nahmen die Musiker das Publikum mit - nämlich auf die "Petersburger Schlittenfahrt". Eine lustige Geschichte von einem vertauschten Geschenk an die Liebste, die Ronny Heinrich erzählte, sorgte für viele Lacher in den Zuschauerreihen. Sehr still wurde es, als das "Wolgalied" aus dem "Zarewitsch" von Franz Lehár gespielt wurde. Besucher genossen dieses Stück bisweilen mit geschlossenen Augen.

Mit einem Medley der bekanntesten alten Weihnachtslieder zum Mitsingen sollte der musikalische Adventsnachmittag in der Pfarrkirche enden. Doch das Publikum hatte einmal wieder kein Verständnis für die verfrühte Abreise solch großartiger Künstler und applaudierten so lange, bis noch eine Zugabe geboten wurde. Bei "Weihnachten steht vor der Tür" sangen die Besucher dann erneut mit.

Ein Wiedersehen mit Ronny Heinrich und seiner "Oranienburger Schlossmusik" gibt es beim Frühlingskonzert "Eine Melodie geht um die Welt" in der Pfarrkirche am Sonntag dem 8.April.