Seit 20 Jahren im Westhavelland

Sandra Euent

Parey/Havelland (BRAWO) Vor 20 Jahren, genauer gesagt am 1. Dezember 1997 war die Geburtsstunde der Naturwacht im Westhavelland. Offiziell begann ihre Tätigkeit in der Region damit, dass fünf Mitarbeiter ihre Arbeitsverträge als Naturwächter erhielten - damals noch nicht im Naturpark Westhavelland, denn dieser wurde erst im darauf folgenden Jahr, am 30. Juni 1998 ausgerufen.

Arbeit gab es trotzdem schon: Der Naturpark befand sich demnach im Aufbau, und einige der neuen Naturwacht-Mitarbeiter waren bis dahin schon im Aufbaustab des sich in Vorbereitung befindlichen Naturparks gewesen. Von Anfang an gab es zwei Stützpunkte: einen in Parey und einen in Böhne. Geschuldet ist das der Tatsache, dass es sich bei diesem Großschutzgebiet im wahrsten Sinne des Wortes um ein Großschutzgebiet handelt: flächenmäßig das Größte im Land Brandenburg - durch zwei Standorte verkürzen sich die Wege zu den Einsatzstellen.

Die frisch gebackenen Naturwächter nutzten Gebietskontrollen, um sich einen Überblick über ihren Wirkungsbereich und die reiche Naturausstattung zu verschaffen. Vogelkundliches Monitoring, Erfassung von Grund- und Oberflächenpegeln, aber auch naturkundliche Führungen gehörten schnell zum Arbeitsalltag. Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung mit Projekttagen für Schüler am Wasser, im Wald oder auf der Wiese kamen wie selbstverständlich dazu.

Am Beispiel des Monitorings des Lungenenzians lässt sich gut dokumentieren, dass langfristiges Beobachten notwendig ist: Angefangen hatte man mit vereinzelten Nachweisen. Im Laufe der Jahre kamen immer wieder Flächen dazu, auf denen die seltene Pflanze nachgewiesen werden konnte. Einmal im Raster, wurden und werden die Flächen regelmäßig kontrolliert. Dabei zeigte sich, dass es Jahre mit über 100 Exemplaren an bestimmten Stellen gab, an denen man im darauf folgenden Jahr die Pflanzen lediglich an einer Hand abzählen konnten. Vereinzelt konnten Witterungseinflüsse (Hochwasser) dafür verantwortlich gemacht werden.

2001 zogen die Mitarbeiter des Stützpunkts in Böhne auf den Gutskomplex in Milow, von wo aus sie bis heute agieren. Die Arbeitsaufgaben werden eng mit der Naturparkverwaltung abgestimmt und sind mit den Jahren immer komplexer geworden. 2017 stand ganz im Zeichen der Erfassung bedrohter und deshalb international geschützter Vogelarten. Für diese Arten wie beispielsweise Kiebitz und Bekassine müssen in allen internationalen Vogelschutzgebieten in regelmäßigen Abständen Brutvogelerfassungen durchgeführt werden, um das Vorkommen der Arten zu kontrollieren und gegebenenfalls Maßnahmen zu ihrer Erhaltung abzuleiten.

Im Hauptstützpunkt in Parey, der auch gleichzeitig der Sitz der Naturparkverwaltung ist (Telefon: 033872/70025), arbeiten Uta Drozdowski, Katrin Schulze und Sabine Clausner, im Stützpunkt in Milow (Telefon: 03386/200419) sind Heike Rothe, Leiterin der hiesigen Naturwacht, und Beatrice Koch zu erreichen.

Am 30. Juni 2018 feiert der Naturpark Westhavelland sein 20-jähriges Bestehen, die Naturwacht wird das tatkräftig unterstützen und mitfeiern. Mehr Infos zu Wächtern und Park gibt es auf www.naturschutzfonds.de.