Sperrzone Tschernobyl

Simone Weber

Rathenow (BRAWO) Bis zum 14. Januar kann man im Kulturzentrum eine Fotoausstellung mit besonderen Motiven besuchen. Andrea Johlige zeigt "Zerstörtes Leben - verlorene Welt. Die Sperrzone um Tschernobyl - 30 Jahre nach der Katastrophe."

"Warum fährt man denn nach Tschernobyl?" Diese Frage wird Andrea Johlige in den vergangenen Monaten immer wieder gestellt. "Die Nuklearkatastrophe im ukrainischen Atomkraftwerk Tschernobyl am 26. April gehört, mit damals sieben Jahren, zu meinen frühesten Kindheitserinnerungen. Später engagierte ich mich auch politisch in der Anti-Atomkraftbewegung", erklärt die Kommunalpolitikerin und Landtagsabgeordnete der Linken. "Dazu kommt mein Interesse als Hobbyfotografin. "Lost Places', also "Verlorene Orte' sind fotografisch eine besondere Herausforderung und versprechen spannende Motive."

Andrea Johlige, von Beruf Werbegrafikerin, fotografierte so beispielsweise schon in den ehemaligen Heilstätten Beelitz oder das Olympische Dorf 1936 in Elstal. Für die Fans der "Lost Places" gilt ein Ort wie die Sperrzone um Tschernobyl als "Mutter der Verlorenen Orte".

Ende Oktober 2016 ging Andrea Johlige im Rahmen einer geführten touristischen Reise, die man buchen kann, in die 30 Kilometer Sperrzone um Tschernobyl. "Wenn man einige Regeln beachtet, kann man sich eine kurze Zeit relativ gefahrlos in dieser noch verstrahlten Zone aufhalten", erzählt die Hobbyfotografin. "Wir haben in einem Hotel übernachtet, das für Wissenschaftler und andere Gäste Übernachtungsmöglichkeiten bietet. Gemeinsam mit einem Guide hatten wir zwei Tage lang Zeit, das verlassene Areal, wie die Stadt Pripyat, zu erkunden."

Aber das Areal ist nicht ganz verlassen. Neben den zirka 3.000 Arbeitern, die dort immer noch am so genannten Sarkophag über dem Kernreaktor arbeiten, sind inzwischen 148 ehemalige Bewohner wieder zurückgekehrt. Eine Zehn-Kilometer-Kernzone wird noch einmal durch das Militär kontrolliert. In Tschernobyl gibt es, neben dem kleinen Hotel, einen kleine Laden für Dinge des täglichen Bedarfs, eine Post und auch eine Bar.

Diese Ausstellung ist für die Landtagsabgeordnete auch ein Beitrag zur politischen Diskussion. "Diese Reise war eine aufwühlende, spannende und auch bedrückende Erfahrung", so Andrea Johlige. "Wer zuvor noch nicht davon überzeugt war, dass wir - weltweit - aus der Kernenergie aussteigen müssen, ist es spätestens nach einem Besuch in Tschernobyl.

"Mit Schülern wollte ich mich vor eineinhalb Jahren im Rahmen eines Unterrichtsprojektes mit Collagen zum Thema Tschernobyl beschäftigen", sagt Ausstellungsbesucherin und Kunstlehrerin am Jahn-Gymnasium, Ute Arndt. "Das Thema war so berührend, dass wir das Projekt aufgegeben haben." Andrea Johlige, die mit ihren Fotos in den letzten Wochen auch schon an Schulen Vorträge gehalten hat, bot dies auch für das Jahn-Gymnasium an.

Die Ausstellung im oberen Flur, neben dem Blauen Saal, zeigt noch bis zum 14. Januar die 17 Tafeln mit jeweils vier inhaltlich bewegenden Fotos im Format 20 mal 30 Zentimeter. Eine Broschüre mit allen 68 Fotos und Begleitinformationen gibt es für zwei Euro im Museumsshop.