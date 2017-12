Mehr als 200 Geflüchtete ohne Job

Havelland (MOZ) Im Landkreis Havelland sind zurzeit 242 geflüchtete Menschen arbeitslos gemeldet, wie die Agentur für Arbeit mit Sitz in Neuruppin mitteilte. Im November 2016 waren noch 307 Menschen, die aus Kriegs- und Krisen-Ländern nach Deutschland gekommen waren, auf der Suche nach einem Job. Differenzierte Daten im Kontext der Fluchtmigration liegen der Agentur seit Juni 2016 vor.

220 Personen oder 98 Prozent werden vom Jobcenter Havelland betreut. Bezogen auf alle 492 arbeitslosen Ausländer im Havelland gehören 49,2 Prozent, also die Hälfte, diesem Personenkreis an.

"Etwas mehr als 50 Prozent der arbeitslosen Flüchtlinge kommen aus Syrien und knapp zwölf Prozent aus Afghanistan", so Melanie Speck, Sprecherin der Agentur für Arbeit. "Für die meisten der geflüchteten Menschen ist es zunächst wichtig, die deutsche Sprache zu erlernen."

Ihren Angaben zufolge nehmen aktuell im Havelland 314 Personen an Integrations- beziehungsweise sonstigen Sprachkursen teil. An weiteren Maßnahmen vor dem Hintergrund der Arbeitsmarktpolitik waren im August 2017 125 Personen beteiligt, 99 Menschen davon haben überwiegend an Kursen der beruflichen Eingliederung teilgenommen.

"Die Integration gestaltet sich nach wie vor schwierig und nimmt mit der Verbesserung der Deutschkenntnisse zu. Seit Januar 2017 konnten in etwa 115 geflüchtete Menschen eine Arbeit aufnehmen", betonte Speck weiter.

Auch bei der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung zeigten sich die Auswirkungen der Fluchtmigration. So sei insbesondere die Beschäftigung von Syrern, Afghanen und Iranern im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. "Hier ist aber zu beachten, dass es sich oft um Menschen handelt, die schon länger in Deutschland leben", so die Agentursprecherin.

Wichtig sei zunächst das Erlernen der deutschen Sprache. Deshalb werde für die Integration dieser Menschen auch Zeit benötigt. Die Arbeitsagentur und die Jobcenter unterstützen laut Speck mit teilweise speziell für geflüchtete Menschen entwickelte Maßnahmen, die auch berufsbezogene Deutschkenntnisse beinhalten und oft im Schwerpunkt der Ermittlung und der damit verbundenen Vermittlung beruflicher Kompetenzen dienen.

"Aus früheren Flüchtlingswellen wissen wir, dass im jeweiligen Zuzugsjahr rund zehn Prozent in Beschäftigung integriert werden können, nach fünf Jahren 50 Prozent und nach 15 Jahren 70 Prozent."

Investitionen in Bildung und Ausbildung lohnten sich, auch um dem Fachkräftemangel entgegenwirken zu können. Mehr als zwei Drittel der Geflüchteten seien unter 30, mehr als die Hälfte unter 25 Jahre. Die Bildungskarriere sei somit noch am Anfang.