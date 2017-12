Lastwagen verliert 100 Bierkästen auf Bundesstraße

dpa

Trebbin (dpa) Etwa 100 Bierkästen sind im Landkreis Teltow-Fläming nach einem Unfall von einem Lastwagen auf die Bundesstraße 101 gefallen.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Fahrer am Montag in Richtung Trebbin unterwegs, als er in einer Kurve zwei Bäume, ein Verkehrsschild und einen Leitpfosten rammte. Dabei wurde die Plane des Lastwagens aufgerissen, was der Fahrer aber nicht bemerkte.

In einem Kreisverkehr verlor er einen Großteil seiner Ladung. Sie blockierte die Fahrbahn stundenlang. Danach fuhr der Mann weitere zwei Kilometer, bis er schließlich stoppte. Der Schaden wurde auf etwas mehr als 20 000 Euro geschätzt.