Abbas sucht internationale Unterstützung

Ramallah/Moskau (dpa) Nachdem die USA eine UN-Resolution gegen die US-Anerkennung Jerusalems als Israels Hauptstadt blockiert haben, wirbt Abbas um Unterstützung im Ausland. Russland will deeskalieren.

Palästinenserpräsident Mahmud Abbas sucht in der Jerusalem-Krise weiter internationale Unterstützung. Er reiste am Dienstag nach Saudi-Arabien, um König Salman und Kronprinz Mohammed bin Salman in Riad zu treffen, wie die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete. Am Donnerstag wolle er weiter nach Frankreich fliegen, um mit Präsident Emmanuel Macron zu sprechen.

Abbas' Fatah-Partei hat für Mittwoch erneut zu einem "Tag des Zorns" aufgerufen. Die Menschen sollten etwa Straßen zu Siedlungen im besetzten Westjordanland blockieren. Ursprünglich sollte am Mittwoch US-Vizepräsident Mike Pence nach Israel kommen. Er verschob den Besuch allerdings kurzfristig in den Januar wegen der geplanten Abstimmung über die Steuerreform im Kongress, wie eine Sprecherin sagte.

US-Präsident Donald Trump hatte vor zwei Wochen in einem Alleingang Jerusalem als israelische Hauptstadt anerkannt. Als Reaktion kam es zu teilweise heftigen Unruhen in den Palästinensergebieten.

Russland setzt in der Jerusalem-Krise auf Deeskalation. "Wir werden alles Notwendige tun, um die Situation in konstruktive Bahnen zu lenken", sagte Außenminister Sergej Lawrow am Dienstag in Moskau. Niemand dürfe einseitig Schritte einleiten, die das Ergebnis von Verhandlungen vorwegnehmen würden, sagte der russische Chefdiplomat. Bei einem Treffen mit dem außenpolitischen Berater von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas, Nabil Schaath, sprach sich Lawrow für direkte Gespräche zwischen Israel und den Palästinensern aus.

Israel hatte den arabischen Ostteil Jerusalems 1967 im Sechs-Tage-Krieg erobert und beansprucht ganz Jerusalem als Hauptstadt. Dies wird international nicht anerkannt. Die Palästinenser fordern Ost-Jerusalem als künftige Hauptstadt für einen eigenen Staat.

Die UN kritisierten Israel am Dienstag für die tödlichen Schüsse auf einen beinamputierten Palästinenser bei Unruhen am Rande des Gazastreifens. Er sei "wirklich geschockt" gewesen über die Tötung des Mannes, sagte der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Seid Rad al-Hussein, laut einer Mitteilung.

Der 29-Jährige starb am Freitag bei Konfrontationen zwischen Palästinensern und israelischen Soldaten. Ibrahim Abu Thuraja hatte nach Medienberichten während des Gaza-Kriegs 2008 beide Beine und ein Auge verloren.