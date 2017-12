Dritter Rang längst noch kein Ruhekissen

Clara Neuner

Schwedt (MOZ) Zu einem Endspurt-Zittersieg sind die Classic-Kegler des FC Schwedt in der Herren-Verbandsliga gegen das bisher sieglose Schlusslicht KSC Seelow gekommen. Nach zwischenzeitlich deutlichem Rückstand reichte es am Ende noch zu einem 5:3-Erfolg.

Wenn man in der Tabelle um bislang sieben Plätze sowie noch weitaus mehr Punkte getrennt ist und das Hinspiel auswärts klar mit 7:1 für sich entschieden hat, dann sollte man nun als Gastgeber als klarer Favorit gelten. Dass im Sport dann vieles aber auch von der Tagesform abhängt, mussten die Kegler aus der Oderstadt nun in der heimischen Waldsportanlage gegen den Gast aus Seelow (Märkisch-Oderland) über weite Strecken des Vergleichs zur Kenntnis nehmen. So stand das Duell lange vor einer großen Überraschung zugunsten des Schlusslichts.

Die Gäste hatten Kapitän Mario Karl und Jugendspieler Alex Karl gegen die zuletzt etwas schwächelnden Dirk Zarling und Frank Pachmann aufgestellt. Während Zarling die ersten beiden der vier Bahnen für sich entschied, fand Pachmann erneut nicht ins gewohnte Spiel. Für ihn wurde Steffen Schiller eingewechselt, der seine beiden Bahnduelle dann zwar gewann, aber insgesamt reichten 485 Kegel in der Summe gegen Alex Karl (508) nicht zum Sieg. Vielmehr ging sogar noch der zweite Mannschaftspunkt ebenfalls an die Märkisch-Oderländer - Mario Karl setzte sich, nachdem er auf den nächsten beiden Bahnen jeweils die Nase vorn hatte, am Ende mit 521:507 Kegeln durch.

Hochspannend verlief auch der Mitteldurchgang. Peter Merker gegen Seelows Frank Maudrich und Thomas Schulz gegen Maik Darge mussten jeweils die erste Bahn abgeben, schwenkten dann aber mit zwei gewonnenen Duellen vermeintlich erfolgreich auf die Siegerstraße ein.

Doch die Seelower Kontrahenten konterten und siegten auf der jeweils vierten Bahn, was ihnen bei beiden Vergleichen den 2:2-Ausgleich nach Satzpunkten bescherte - mit dem Ergebnis, dass Merker ein hauchdünnes 525:522 nach Kegeln ins Ziel retten konnte, aber Schulz mit 522:524 das Nachsehen hatte.

Die Aufgabe des Gastgebers für den Schlussdurchgang war klar: Er musste die beiden letzten Duelle für sich entscheiden und auch den Rückstand von 36 Kegeln wettmachen, weil es abschließend für die höhere Gesamt-Kegelzahl noch einmal zwei wichtige Zusatzpunkte gibt.

Einmal mehr bewies Marcel Leverenz seine Zuverlässigkeit: Mit einer 156:106-Startbahn entnervte er seinen Kontrahenten Mario Pagel, der sofort ausgewechselt wurde. Aber auch Jugendspieler Pascal Fudel konnte dem Oderstädter nicht im Geringsten Paroli bieten - er verlor die weiteren drei Bahnen und verbuchte am Ende einen Rückstand von mehr als 100 Kegeln gegenüber Leverenz (548:437).Das Kegel-Minus war mehr als revidiert, sodass sich Jörg Matthies noch irgendwie gegen den von der Papierform zweitbesten Seelower durchsetzen musste - Steffen Hornig erwischte einen rabenschwarzen Tag. Matthies gewann mit 4:0 Bahnen und 524:501 Kegeln. Am Ende durften die Schwedter erleichtert über das 5:3/3111:3013 sein.

Damit gelang den Oderstädtern der Sprung auf Rang 3, der aber für die verbleibenden acht Partien alles andere als ein Ruhekissen darstellt. In einem äußerst engen Klassement (Tabelle auf Seite 24) ist sowohl nach oben als auch nach unten noch fast alles möglich. Das neue Jahr beginnt mit der ganz wichtigen Partie bei Lok Elsterwerda II (9.).