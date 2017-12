TTC III stellt jüngstes Team

Siegmar Bessert

Eberswalde (MOZ) In der Landesliga Ost der Tischtennis-Männer ist der TTC Finow III mit Johannes Gohlke (28 Jahre), Tom Heine (14), Nils Postler (13), Louis Bath (12) und Johannes Bernitz (12) mit Abstand das jüngste Team im Erwachsenenspielbetrieb im Tischtennisverband Brandenburg (TTVB) und auch darüber hinaus. Es ist ein klarer Beweis der guten Nachwuchsarbeit im Landesleistungsstützpunkt Finow.

Und wer dachte, die junge Mannschaft steigt chancenlos ab, hat sich mächtig geirrt. Zwar gehören die Finower zu den fünf Teams, welche den Abstieg unter sich ausmachen werden, doch mit drei Siegen bei sechs Niederlagen in der Hinrunde ist beim momentanen Tabellensechsten noch ein wenig Luft nach oben möglich. Lediglich gegen Rotation Leegebruch gab es mit 1:8 eine klare Niederlage. Kapitän und Routinier im Team Johannes Gohlke kam im Einzel bei allen neun Einsätzen auf eine Bilanz von 15:11, Tom Heine 8/7:9, Nils Postler 9/5:19, Louis Bath 7/10:5 und Johannes Bernitz 3/3:5. Reserven gibt es noch bei den Doppeln, denn hier wurden acht gewonnen und zehn Begegnungen verloren. Die Rückrunde startet am 7. Januar mit dem Heimspiel gegen Pneumant Fürstenwalde, Hinspiel 5:8.

An der Tabellenspitze steuert die SG Marxdorf souverän dem Aufstieg in die Verbandsliga entgegen. Mit 18:0 Punkten hat die SG noch eine weiße Weste und sollte kaum vom Spitzenplatz verdrängt werden können. Spitzenmann Jan Krüger blieb in allen seinen Spielen ohne Niederlage und führt mit 22:0 die Rangliste der Landesliga Ost an. Auch die Doppelwertung sah die Marxdorfer Jan Krüger/Frank Dittrich mit 8:0 vorn. Spannend bleibt es um Platz zwei, denn dieser berechtigt noch zu Relegationsspielen um den Aufstieg zur Verbandsliga mit den Landesligazweiten der Staffeln Süd und West sowie Platz sieben der Verbandsliga.