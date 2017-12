Heimschlappe keine Katastrophe

Georgios Tsapanos

Altlandsberg (MOZ) Die Altlandsberger Drittliga-Handballerinnen unterlagen der HSG Jörl DE Viöl im letzten Heimspiel des Jahres 2017 mit 27:30 (13:14). Das Schlimmste und zugleich Beste daran: Die Niederlage war weder zwangsläufig noch unvermeidbar.

Das Spiel war lange abgepfiffen und verloren, als es dem 1. Vorsitzenden des MTV Altlandsberg André Witkowski oblag, die allgemeine Katerstimmung aufzufangen und auf die kommenden Aufgaben einzustimmen: "Niederlagen sind nie einfach. Aber noch vor ein paar Wochen wären wir hier mit zehn oder fünfzehn Toren minus untergegangen. Heute haben wir gegen ein gut ausgebildetes Team um den Sieg gespielt. Jetzt gilt es, auf diesem Fortschritt, den wir als Mannschaft gemacht haben, aufzubauen und in der Rückrunde deutlich öfter zu punkten."

Tatsächlich sah es in Durchgang eins der Partie lange gut. Nach 14 Minuten lagen die Gastgeberinnen 10:5 vorne, hatten Ball und Kontrahentinnen fest im Griff, deren Gesichter im Übrigen verrieten, wie verwundert sie über den zwischenzeitlichen Spielstand waren. Leider war er nur vorübergehender Natur. Eine Zwei-Minuten-Strafe gegen Martyna Rupp sowie die daraus resultierenden Umstellungen im Altlandberger Mannschaftsgefüge resultierten in drei raschen Viöler Gegentreffern. Die grün-weiße Führung geriet unter Druck. In der 27. Minute gelang den Gästinnen der Ausgleich (13:13) und noch vor der Pause die erste eigene Führung zum 14:13.

Die MTV-Mädels wehrten sich, ließen Viöl zu keinem Zeitpunkt der zweiten 30 Minuten zu weit enteilen und markierten in der 58. Minute den Anschlusstreffer zum 27:28. Leider fehlte ihnen ganz am Ende die notwendige Kraft und Fortune - was auch im Hinblick auf die Siebenmeter-Entscheidungen der Unparteiischen galt) - , um die Partie wieder zu drehen. Dabei hätte es vor allem die Energieleistung von Martyna Rupp (7 Tore) und Ann-Catrin Höbbel (11) verdient gehabt, belohnt zu werden. Aber die HSG Jörl DE Viöl ist nun mal keine Laufkundschaft.

Und genau weil die Gegnerinnen das nicht sind, ist die Niederlage gegen sie traurig, ärgerlich, enttäuschend, nur eines ist sie nicht: eine Katastrophe. So wie es Siege gibt, die sich retrospektiv betrachtet als Niederlagen entpuppen, gibt es Niederlagen, die sich als positive Meilensteine erweisen werden. Die des MTV gegen die HSG ist eine davon.