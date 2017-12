Rot-Weiß zurück in der Erfolgsspur

Karsten Radlow

Friedland (MOZ) Die Billardkegler des SSV Rot-Weiß Friedland haben das Jahr 2017 in der 2.Bundesliga versöhnlich abschließen können. Sie landeten zuletzt zwei Heimsiege und sind jetzt Tabellenfünfter des Zehnerfeldes.

Der bisherige Verlauf der Saison verlangte eine Leistungssteigerung in den letzten beiden Begegnungen des Jahres. Davor hatten die Rot-Weißen lediglich zwei Partien gewonnen, und weitere Ausrutscher, gerade auf heimischen Tischen, hätte den direkten Kampf gegen den Abstieg zur Folge gehabt. Doch die Friedländer haben in die Erfolgsspur zurückgefunden.

So setzten sie sich zunächst gegen Rot-Weiß NetzenII knapp mit 1646:1603 durch. Der Blick auf die Tabelle hatte schon vor dem Spiel eine Begegnung auf Augenhöhe vermuten lassen. Als Tabellennachbarn mit fast identischem Mannschaftsschnitt musste die Tagesform den Ausschlag geben.

Dirk Grünberg (264 Points) konnte die Hausherren im Auftaktduell mit Hannes Olaf Eilfeld (261) knapp in Führung bringen. Umgekehrt erging es Heiko Gosemann (273) gegen Christian Andert (274) in Runde2. Das erste Ausrufezeichen der Partie gelang Peter Gesche mit sehr guten 292 Points gegen den Mannschaftskapitän der Havelländer David Juchert (255). Der Konter folgte aber prompt: Michael Gartemann ließ die Tagesbestleistung der Begegnung folgen und zwang Friedlands Dirk Giese zu einer Energieleistung. Lediglich 116Points standen zur Halbzeit für diesen zu Buche und ließen befürchten, dass das Pendel in Richtung der Gäste umschlagen könnte. Doch hervorragende 160 Punkte in Halbzeit 2 hielten den Gastgeber in der Spur.

Die Vorschlussrunde mit Peer Zimmermann (261) gegen Sven Juchert (260) verlief wieder völlig ausgeglichen. Lediglich 21Points Vorsprung waren somit die Vorgabe für die Hausherren, die der Friedländer Schlussspieler Karsten Radlow zu verteidigen hatte. Entsprechend konzentriert ging er in die Partie und konnte mit einer 150 zur Halbzeit gegen Torsten Menz den Druck hochhalten. Das Endergebnis der Schlussrunde lautete dann folgerichtig 280:258.

In der zweiten Partie hatte es die Friedländer etwas einfacher und gewannen das Derby gegen Schlusslicht SV NeuzaucheII mit 1611:1565. Auch diese Begegnung eröffnete wieder Dirk Grünberg. Er konnte aber mit 251 Punkten sein Leistungsvermögen gegen Uwe Neumann (255) nicht voll ausschöpfen. Das sollte die einzige Führung der Neuzaucher bedeuten. Schon die folgenden Runden mit Heiko Gosemann (269) gegen Torsten Kaul (253) und Peter Gesche (270) gegen Mario Klauck (219) brachten die Friedländer auf die Siegerstraße.

Entschieden war die Begegnung allerdings noch nicht. Günter Kühn (257) erwischte Dirk Giese (244) auf dem falschen Fuß und konnte den Rückstand etwas verkürzen, wohlwissend, dass die Besten seiner Mannschaft noch kommen sollten. Der Bundesliga-erfahrene Mathias Leberecht stellte mit 291 sein Potenzial unter Beweis, doch Peer Zimmermann toppte dieses Ergebnis noch mit der Saisonbestleistung der Friedländer von 308Points und schickte Karsten Radlow mit einem Vorsprung von 67 Zählern in die Schlussrunde. Der in der Saison konstanteste Friedländer musste sich zwar mit soliden 277 seinem Gegenüber Frank Buder (290) geschlagen geben, sicherte aber den Heimsieg ab.

"Diese beiden Spiele waren für uns immens wichtig, um nicht weiter unter Druck zu geraten", sagt Mannschaftskapitän Peer Zimmermann. "Die Liga ist unglaublich stark besetzt und jeder kann hier jeden schlagen. Unsere ausgeglichene Mannschaftstärke ist ein Trumpf, den wir diesmal ausspielen konnten. Und sie gibt uns das Vertrauen, dass wir auch unser Saisonziel, den Klassenerhalt, erreichen können". Weiter geht es mit zwei Auswärtsspielen am 13. und 14. Januar gegen die gleichen Kontrahenten.