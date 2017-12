Saarowern gelingt siegreicher Abschluss

Roland Hanke

Bad Saarow (MOZ) Die Fußballer von Preußen Bad Saarow haben die Hinrunde der Landesklasse Ost mit einem Heimsieg abgeschlossen. Sie bezwangen den MTV Wünsdorf mit 4:0 (0:0) und sind damit im vierten Spiel in Folge ungeschlagen. Dabei gelangen ihnen drei Siege. In der Tabelle liegen die Saarower jetzt auf Rang13, haben aber zum Fünften nur drei Punkte Rückstand.

"Das war ein versöhnlicher Abschluss. Wir haben uns nach Startschwierigkeiten und einem Hänger zwischendurch wieder gefangen. Uns stehen in der Rückrunde alle Möglichkeiten offen", sagt Saarows Trainer Oliver Maaß, der die Vorbereitung mit seinem Team Ende Januar beginnt.

Auf schwierigen Platzverhältnissen fanden die Gastgeber in der ersten Halbzeit nicht so recht in die Partie. Die Wünsdorfer waren spielbestimmend und feldüberlegen. "Das ist eigentlich ungewöhnlich, dass wir uns zu Hause das Spiel des Gegners aufzwingen lassen. Und wenn wir mal vorn waren, wurden die falschen Entscheidungen getroffen", erklärt der Preußen-Coach.

Das sollte sich nach entsprechender Motivation in der Pause mit Beginn der zweiten Halbzeit ändern. Die Einheimischen machten Druck und kamen innerhalb von elf Minuten durch die Tore von Christian Dobberack (48.) und Thomas Bemmann (52., 59.) zur 3:0-Führung. Und nur weitere sieben Minuten später sorgte Kapitän Stefan Hoppe mit einem verwandelten Foulelfmeter für den Endstand.

Da hatten die Saarower gute Gründe, um am Abend im Hofbräuhaus in Berlin und anschließend in einer Karaoke-Bar zu feiern. Laut Oliver Maaß "ein schöner Abend".

In der Winterpause bietet der FSV Preußen übrigens seinen Spielern jeden Donnerstag in der Halle Reha-Sport mit Physiotherapeut Ron Grundmann an.