GSV-Oldies in der Kreisliga ungeschlagen

Stefan Lichtblau

Grünheide (MOZ) Die Senioren-Handballer des Grünheider SV bleiben das Maß der Dinge in der Ü-40-Kreisliga und auch nach dem Spitzenspiel ungeschlagen: Im Derby gegen den MTV Altlandsberg gelang ein 19:13-Heimsieg.

Die zahlreichen Zuschauer in der Löcknitzhalle sahen einen nervösen Beginn beider Mannschaften. Die Gäste gingen in Führung, erst in der siebten Minute glich der GSV aus. Bis Mitte der ersten Halbzeit verlief die Partie ausgeglichen, dann aber setzten sich Grünheide ab und gingen durch die Treffer von Frank Bösel, Olaf Große und Thomas Fritz mit einem 8:5-Halbzeitvorsprung in die Pause.

Auch nach dem Wechsel blieb es eng, ab der 40. Minute bauten die Gastgeber ihren Vorsprung dann aber Tor für Tor aus, was nicht zuletzt den Paraden von Ray Winkler zwischen den Pfosten zu verdanken war. Letztlich war der Sieg jedoch das Ergebnis einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Der GSV steht nunmehr bei 10:0 Punkten, der MTV bei 4:4.