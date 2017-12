Neues Mekka für Cross-Spezialisten

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Abteilung Mountainbike des MSV Diehloer Berge hat ihre Feuerprobe bestanden. Mit dem Cross-Country-Rennen im Rahmen des Lausitz-Cups am Sonnabend erweiterte der MSV neben dem Skisport und Fourcross erfolgreich seine Angebotspalette.

Rund um die Michaelisschanze lautete am Sonnabend das Motto der 54 Starter beim zum ersten Mal im Eisenhüttenstädter Skigebiet am Rande der Diehloer Berge ausgetragenen Radcross-Rennen. Es war dar sechste und damit abschließende Wettbewerb um die MTB Lausitz-Serie, die seit Ende Oktober ausgefahren wird. "Hier treffen sich die Straßenfahrer, die Downhill-Spezialisten und auch Fourcross-Fahrer. Das ist eine völlig andere Disziplin", erklärt Jens Beige, Vorsitzender des MSV Diehloer Berge. So starteten vor allem in den Nachwuchs-Wettbewerben zahlreiche Straßen-Spezialisten, der einheimische 1. Radsport- und Laufverein Eisenhüttenstadt hatte acht Fahrer in die Rennen der U11 und U13 geschickt. "Mir ist klar, dass vor allem die Fahrer der U13 kaum Chancen gegen die Cottbuser Straßenfahrer haben. Doch ungeachtet unserer unterlegenen Räder kommt es mir hier vor allem auf den Trainingscharakter an. Wenn wir in der Region schon eine Radsportveranstaltung haben, dann sollten wir als Radsportverein auch daran teilnehmen", erklärt RuLV-Trainer Detlef Möws. So waren die Eisenhüttenstädter in der U11 unter sich, es gewann Linus Beinio vor seinem Vereinskameraden Collin Göldner sowie Luca Leuschner vom MSV Diehloer Berge. Doch es gab auf dem für manchen ungewohnten Terrain auch Enttäuschte. So musste beispielsweise der 17-jährige Downhill-Spezialist Willy Salamansky (MSV Diehloer Berge) sein Rad noch während des Rennens abstellen, ihm war am Berg die Kette gerissen. Ähnlich erging es auch so manchem Straßen-Spezialisten, der auf dem profilierten Kurs anders schalten musste als bei einem Straßenrennen und damit unbeabsichtigt seine Technik überstrapazierte.

"Wir wollten keine Autobahn, sondern richtig Cross-Country", erklärt Jens Beige. Nach den überwiegend flachen Strecken in den Rennen davor hatten einige für das abschließende Rennen extra einen profilierten Kurs gewünscht." So auch der dominierende Fahrer des Männerrennens Peter Richter vom RSV Plessa, der sich nach 15 Kilometern vor Stefan Schäfer (RK Endspurt Cottbus) und Frank Adam vom Kolkwitzer SV durchsetzte. Sehr gut im Feld der 15 Spezialisten hielt sich der Abteilungsleiter Mountainbike des MSV, Klaus Beige. Der diesjährige Dritte der Deutschen Fourcrossmeisterschaft der Elite hatte bereits im Vorfeld drei Rennen dieser Serie bestritten. Zum Einen um zu sehen, wie solch ein Wettbewerb organisiert wird und zum Anderen aus sportlichen Gründen. Im Feld der Masterfahrer befand sich mit Hartmut Stenzel auch ein Senioren-Weltmeister im Straßen-Einerfahren. Der 70-jährige setzte sich bei den über 60-Jährigen durch.

Im Feld der Velo-Spezialisten befanden sich auch Akteure aus Gorzow. Der MSV strebt mit den Polen eine engere Zusammenarbeit an, so könnte auch ein Rennen einer ähnlich gestalteten polnischen Serie in Eisenhüttenstadt ausgetragen werden.

Die Feuertaufe bestanden hat am Sonnabend auch die neue kleine hölzerne Almhütte "Pistenblick" als Organisations- und Versorgungsbüro. Laut Beige hätten die Sportler neben der ausgeschenkten Gulaschsuppe erstaunlicherweise auch oft in die angebotenen Schmalzstullen gebissen.