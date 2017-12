Zum Jahresausklang auf sportlichen Abwegen

Gregor Wenzel

Frankfurt (MOZ) Mit einem Rückblick auf die erfolgreiche Saison und dem Wandeln auf neuen sportlichen Pfaden ließ das Landesliga-Team des Judoclubs 90 das Jahr ausklingen.

Der Rückblick: Endstand 4:1. Die Mannschaft und die Fans jubelten, als der JC 90 Frankfurt zum zweiten Mal in Folge souverän den Landesliga-Titel gewinnen konnte. Dieses Finale ist zwei Monate her und das Team nutzte bei einem gemeinsamen Jahresabschluss-Event die Möglichkeit, nochmal auf die Kämpfe und die sensationelle Bilanz zurückzublicken. Nicht nur, dass der JC 90 in der Saison keinen einzigen Mannschaftskampf abgegeben und damit am Ende die maximale Punktezahl auf der Wertungsliste zu stehen hatte. Auch in den einzelnen Kämpfen präsentierte sich das junge Team von Sportschülern stark gegen die erfahrenen Männer. Nur drei Einzelduelle mussten sie abgeben. Dem gegenüber standen 45 Siege.

Damit ist das Ziel klar: Sobald es möglich ist, also die Finanzierung und ausreichende Besetzung der Gewichtsklassen gesichert ist, will der JC 90 in die Regionalliga aufsteigen. So die Auswertung von Trainer Michael Rex beim Team-Event, das sich zu einem tollen Tag mit vielen Höhepunkten gestaltete.

Der erste sportliche Programmpunkt fand in der Halle des Boxrings Eintracht statt, in der die Judoka dank der Hilfe der beiden boxenden Sportschüler Erik Kauliski und Jacob Rüsting in die fremde Kampfsportart reinschnuppern durften. Nach einer typischen Erwärmung ging es zum Schattentraining in den Ring, bevor alle in die Boxhandschuhe schlüpften und verschiedene Partnerübungen absolvierten. Als auf einmal die Tür aufging und der ehemalige Profiboxer Axel Schulz die Halle betrat, staunte das Team nicht schlecht. Nach Gruppenfotos und dem Ausstellen von Autogrammen ließ es sich Schulz nicht nehmen, den Judoka bei ihren Kämpfen im Ring ein paar Tipps zu geben.

Nach anderthalbstündigem Training und einigen harten Treffern ging es zum Saunieren zurück ins Sportzentrum. Beim Mittagessen wurde die Saison mit Hilfe eines kleinen Quiz zusammengefasst, ein Ausblick auf das kommende Jahr gegeben und in diesem Zusammenhang die Mannschaft 2018 vorgestellt. Als Dankeschön für die Leistung der Sportler gab es für alle einen neuen Landesliga-Team-Pullover und eine Mütze - auch, um in dieser kalten Jahreszeit nicht krank zu werden. Schließlich startet das neue Jahr gleich mit wichtigen Meisterschaften.

Der Nachmittag wurde mit einem Prellballturnier in der Judohalle verbracht. Beim Abendbrot im Kartoffelhaus stieß auch Vorstandsmitglied Helmut Markov zur Gruppe hinzu, der nochmal die Chance nutzte, dem Team zur Meisterschaft zu gratulieren.

Im Anschluss wurden die Frankfurter Regionalliga-Ringer angefeuert, die in den Lennè-Passagen ihren Heimkampf gegen Leipzig ausrichteten. Eine tolle Veranstaltung mit guter Atmosphäre, welche die Judoka im kommenden Jahr nach Möglichkeit ebenfalls nutzen wollen.

Der JC 90 freut sich schon jetzt auf die neue Saison und hofft, an die diesjährigen Leistungen anknüpfen zu können. Dann mit einigen personellen Veränderungen sowohl innerhalb der Mannschaft als auch im Trainerteam. Welche Veränderungen das sein werden, wird im Frühjahr bekanntgegeben.