Zentrum für Eltern und Kinder startet

Martin Stralau

Schöneiche (MOZ) In Schöneiche ist der Weg für die Errichtung eines Eltern-Kind-Zentrums frei, die die Gemeindevertreter im Sommer beschlossen hatten. Die Verwaltung hat vor kurzem den Zuwendungsbescheid des Landkreises für die Förderung der Personal- und Sachkosten des Zentrums erhalten, teilte Bürgermeister Ralf Steinbrück kürzlich den Gemeindevertretern mit. Der Landkreis bezuschusst die Personalstelle mit 25 000 Euro jährlich, die andere Hälfte wird über den Gemeindehaushalt finanziert. Derzeit laufe die Ausschreibung für die Stelle, Start des Zentrums im Hort Tausendfüßler in der Prager Straße sei voraussichtlich am 1. April. Das Zentrum soll Angebote für Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren bündeln und koordinieren. Außerdem soll es eine Bildungs- und Beratungsstelle sowie Begegnungsstätte für Familien sein. Der Landkreis hatte 2016 eine Förderrichtlinie beschlossen, die vorsieht, in jeder Kommune ein solches Angebot zu schaffen.