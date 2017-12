Besucherzahlen gestiegen

Elke Lang

Storkow (MOZ) In Auswertung des Storkower Weihnachtsmarktes teilte Bürgermeisterin Cornelia Schulze-Ludwig auf der jüngsten Stadtverordnetenversammlung mit, dass sich durch die erstmalige Kooperation mit der Firma Fire & Ice die Angebotsqualität erheblich verbessert habe, was sich in den Besucherzahlen und den Mieteinnahmen widergespiegelt habe. "Es waren wesentlich mehr Besucher als im vergangenen Jahr", betonte sie. Außerdem hätten für den Erfolg des Weihnachtsmarktes auf dem Marktplatz sowie auf und in der Burg auch Storkower Vereine eine große Rolle gespielt. Er findet immer am zweiten Adventswochenende statt.