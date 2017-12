Friedenslicht erreicht heute Müllrose

Ralf Loock

Müllrose (MOZ) Heute um 18 Uhr wird das Friedenslicht aus Bethlehem auf dem Marktplatz von Müllrose ankommen. "Wer möchte, kann es sich in einer eigenen Laterne mit nach Hause nehmen. Auch in den Christvespern in Müllrose, Rießen, Fünfeichen und Mixdorf wird das Friedenslicht brennen", lädt Müllroses Pfarrer Matthias Hirsch ein.

"Kommen Sie, holen Sie sich dieses schwache und zugleich starke Symbol der Bitte um Frieden zum Weihnachtsfest mit nach Hause. Mit großem Kummer erleben wir gerade, wie zerbrechlich selbst der Nichtkriegszustand in Palästina und Israel ist", heißt es in der Ankündigung weiter.

Stunden zuvor wird das Friedenslicht Slubice und Frankfurt erreichen. Heute wird es gegen 16 Uhr im Beisein der Stadtoberhäupter und Geistlicher beider Städte auf der Stadtbrücke erwartet, kündigte Reinhard Schülzke, Diakon und Kreisjugendmitarbeiter im Kirchenkreis Oderland-Spree, an.

Die Friedenslichtaktion 2017 steht in Deutschland unter dem Motto "Auf dem Weg zum Frieden". Mit der Aktion rufen die Initiatoren auf, Grenzen und Barrieren zwischen Menschen und Nationen abzubauen.