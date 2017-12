Konzerte in der Nikolaikirche

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Gleich mehrere musikalische Veranstaltungen finden in nächster Zeit in der evangelischen Nikolaikirche in Fürstenberg statt. Im Rahmen der "Kleinen Abendmusiken" wird am Freitag zu einem ungewöhnlichen Konzert eingeladen. Alte und weihnachtliche Musik ist in der Bearbeitung für vier Saxophone zu hören. Auf dem Programm stehen Werke von Arcangelo Corelli, Felix Mendelssohn Bartholdy aber auch von dem großen argentinischen Komponisten des Tangos, Astor Piazzolla. Es musiziert das "Saxofonquadrat" aus Berlin.

Eine besondere Atmosphäre herrscht in dem Gotteshaus, wenn am 2. Weihnachtsfeiertag, dem 26. Dezember, um 16 Uhr "Weihnachtsmusik im Kerzenschein" erklingt. Auf dem Programm stehen Lieder und Motetten zum Zuhören und Mitsingen. Zu hören sind die ökumenische Kantorei und Gäste, der Instrumentalkreis, der Posaunenbläserchor, der Flötenkreis und auch die große Eule-Orgel. Die Gesamtleitung hat Kantor Lutz Matthias Müller.

Auch die Christvesper Heiligabend hat einen besonderen musikalischen Akzent. Während des Gottesdienstes, der um 19.15 Uhr beginnt, erklingen Weihnachtsweisen aus England und Skandinavien. Es singt das "ensemble cum laude". Die Leitung hat Lutz Matthias Müller.