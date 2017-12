Bären am Ende kraftlos

Günter Herzberg

Oranienburg (MOZ) Mit einem Erfolg wollten die Landesliga Handballer der Bernauer Bären in die Weihnachtspause gehen. Doch daraus wurde nichts - beim Oranienburger HC III mussten sie zum Jahresausklang eine 26:29-Niederlage hinnehmen.

Die Hinrunde der Spielzeit 2017/ 2018 begann mit einer erwarteten Niederlage in Wittenberge und endete mit der nicht eingeplanten Niederlage gegen den Tabellen-Neunten, der dritten Mannschaft des Oranienburger HC. Das kann passieren, was aber nicht akzeptiert werden kann, ist das Wie. Auch langjährige Beobachter der Bernauer Handballmänner und ihrer Spiele in der Verbandsliga bzw. Landesliga können sich an einen solch desolaten Auftritt nicht erinnern. Dabei musste Bären-Coach Christopher Metzdorf auf nur einen seiner Aktiven verzichten. Verletzungsbedingt ausgefallen war nur Jens Schönstädt, der durch Maximilian Fietz aus der A-Jugend ersetzt wurde. Also eigentlich gute Voraussetzungen für mehr als das, was am Ende beim Oranienburger Gastspiel dabei für die Bären herauskam.

Das Spiel begann vielversprechend für die Bernauer mit dem 1:0, das Rene Haeske bereits nach 45 Sekunden für seine Mannschaft erzielte, dem schnellen Ausgleich und mit einem weiteren Haeske-Tor zum 2:1 für die Gäste. Doch mit drei in Folge und innerhalb einer Spielminute erzielten Treffern zeigten die Oranienburger erstmals ihre Stärken - Würfe aus der Distanz und das schnelle Konterspiel. Das Spiel der Bären dagegen kam nicht richtig in Fahrt, wirkte oftmals zerfahren und offenbarte Schwächen in allen technischen Belangen durch alle Mannschaftsteile. Nur mit kurzzeitig aufflackerndem Kampfgeist gelang es ihnen bis zur Halbzeitpause, zum 13:13 auszugleichen und das ließ den Anhang der Bären wieder auf einen positiven Ausgang der Partie hoffen.

Die zweite Halbzeit begann wieder mit einem Tor für Bernau. Diesmal war es Daniel Meier, der für sein Team traf. Doch in den folgenden 16 Spielminuten überwanden die Gastgeber den Torhüter der Bären zehn Mal, sein Gegenüber auf Oranienburger Seite dagegen musste in diesem Zeitraum nur dreimal hinter sich greifen - neuer Spielstand 17:23 aus Bernauer Sicht. Noch einmal schaffen es die Bernauer, diesen Abstand bis auf drei Tore zu verkürzen. Die verbleibende Zeit zu nutzen, um wenigstens einen Punkt mit nach Hause zu nehmen, hätte bei mehr Einsatz für ein Remis reichen können, aber es war auf Bernauer Seite niemand in der Lage, die dafür benötigte Initiative zu ergreifen.

Auch ein Tabellendritter kann gegen ein Team aus dem unteren Tabellendrittel verlieren, was man aber am Auftritt der Hussitenstädter kritisieren kann, ist, wie schon gesagt, das Wie.

Wer mit einer beeindruckenden kämpferischen Leistung den Titelaspiranten aus Angermünde in dessen Halle bezwingen kann, der sollte auch nach einer ansetzungsbedingt langen Spielpause das Zuspiel, das Fangen, das Werfen und vor allem das Kämpfen nicht verlernt haben.

Rene Haeske hatte für die Bernauer Bären die Tore eins und zwei erzielt, doch in der 9. Spielminute hat er sich ohne gegnerische Einwirkung am Fuß verletzt und wurde sofort ins dortige Krankenhaus gebracht. Jetzt wartet er auf die nötige Operation und dafür wünschen die Bernauer Bären ihm alles Gute.

Die Bären schließen nun als Tabellenvierter das Handball-Jahr ab. Weiter geht es für sie am 13. Januar mit dem Barnim-Derby gegen den 1. SV Eberswalde II.

Bernau: Jens Mucha, Maximilian Fietz - Holger Findeisen (1), Heiko Manzke, David Schleicher, Erik Wolf (4), Markus Lenz (1), Daniel Meier (3), Thomas Probst (4), Krishan Gunawan, Dennis Bohne (1), Rene Haeske (2), Theo-Hagen Hildebrand (2), Maximilian Prüfer (8)