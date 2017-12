Stellwerk Fangschleuse abgerissen

Manja Wilde

Grünheide/Fangschleuse (MOZ) Einst saßen viele Mitarbeiter in vielen Stellwerken entlang der Bahnstrecke und sorgten dafür, dass Weichen und Signale richtig stehen. Heute gibt es elektronische Stellwerke, die alten Gebäude stehen meist seit Jahren leer. So auch ein Gebäude in der Nähe des Bahnhofs Fangschleuse. In der Nacht zu Dienstag begann der Abriss.

Das dumpfe Rumpeln und Knacken tönt zum Bahnhof Fangschleuse herüber. Wo die Geräusche herkommen, ist nicht zu sehen. Bäume versperren die Sicht auf die Abrissarbeiten, die gut einen Kilometer entfernt an der Bahnstrecke zwischen Erkner und Fangschleuse laufen.

Dort, mitten im Wald, hat Torsten Kochan den Bagger auf einem Schuttberg gefahren. Er schaufelt Steine auf die Ladefläche eines Lkw. Sein Kollege, Wolfgang Schulze, läuft um den Berg herum, sortiert Holz, Metall und Kunststoff auf einen Extra-Haufen. Seit Montagabend sind die Männer der Firma Neumann aus Guben mit dem Abriss des Stellwerkes beschäftigt. "Erst mal mussten wir die Seite zum Gleis schützen, den Kabelkanal abdecken, das Stromaggregat aufstellen und Licht machen", erklärt Wolfgang Schulze.

Um 21.50 Uhr, als die Sperrfrist des Gleises begann, konnte der Bagger loslegen. Bis zu deren Ende, um 3.50 Uhr, hatte er Zeit für den Abbruch des Hauses. "15 Meter Abstand vom Gebäude zum Gleis sind einzuhalten. Ist weniger Platz, muss das Gleis gesperrt werden", erklärt Bauleiterin Nancy Halbing. Die 31-jährige ist Regionalgebietsleiterin der Becker-Armbruster GmbH. "Wir sind Hauptrahmenvertragsnehmer für den Rückbau sowie die Entsorgung von Bahngebäuden in Brandenburg" sagt Nancy Halbing. Entlang der Strecke Berlin - Dresden gebe es in den nächsten Jahren viel zu tun.

Vom Stellwerk Fangschleuse, ist am Dienstagmorgen nicht mehr viel übrig. "Es ist alles planmäßig gelaufen", stellt Nancy Halbing fest, die den Männern heißen Kaffee und Gebäck bringt. Die zweite nächtliche Sperrung werde gar nicht mehr gebraucht.

Der Abriss des Stellwerkes steht im Zusammenhang mit dem Ausbau der Stracke Berlin-Frankfurt (Oder), teilt Bahnsprecher Gisbert Gahler mit. Der Planfeststellungsbeschluss vom Mai 2003 habe auch Planung und Bau von Elektronischen Stellwerken in Fangschleuse und Hangelsberg, einschließlich des Rückbaus der alten. Im Oktober gingen die neuen Stellwerke in Betrieb, die alte Technik - zum Beispiel direkt im Empfangsgebäude des Bahnhofes Fangschleuse sowie gut einen Kilometer entfernt im Wald postiert - wurde nicht mehr benötigt.

"Die mechanischen Stellwerke vom Typ Einheit stammen aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, waren also etwa 100 Jahre alt", sagt Gahler. Das Stellwerk am Bahnhofsgebäude war mit dem Fahrdienstleiter besetzt gewesen, der auch mit den Nachbarbahnhöfen den Verkehr regelte. Das andere Stellwerk war mit einem Stellwerkswärter besetzt, der auf Anweisung Signale und Weichen stellte. "Das alles passierte mechanisch über elektrische Blockeinrichtungen und Drahtseile", erklärt Gahler. Die Stellwerke waren 24 Stunden am Tag besetzt. Pro Stellwerk brauchte die Bahn fünf bis sechs Mitarbeiter - einschließlich Urlaubs- und Krankheitsvertretung.

Viel Historisches finden die Abrissarbeiter in den alten Gebäuden meist nicht mehr. "Meist sind sie schon ausgeräumt", sagt Nancy Halbing. In Pillgram, wo sie vor einem Monat tätig wurden, sei das anders gewesen. "In dem Bahnhofsgebäude waren viele alte Autoteile aus DDR-Zeit und Motorräder abgestellt."

Der Abriss des Fangschleuser Stellwerkes sollte eigentlich auch schon im August erfolgen, sagt Nancy Halbing. Damals habe die Bahn aber keinen Sicherheitsposten stellen können, der die Arbeiten in der Nacht begleiten muss.