Grünes Licht für Grüne Woche

Nadja Voigt

Wriezen (MOZ) In der Debatte um den Haushalt des Amtes Barnim-Oderbruch hat Amtsdirektor Karsten Birkholz noch einen Antrag auf finanzielle Unterstützung eingebracht. In der jüngsten Sitzung des Amtsausschusses setzte er die Abgeordneten davon in Kenntnis, das Olaf Kaupat von der "Goldenen Kartoffel" in Prötzel im Namen aller am Gemeinschaftsstand Beteiligten um einen Zuschuss von 1500 Euro gebeten hat. Mit dabei seien Peter Herbert aus Neulewin mit seinem Looser Senf, Michael Rubin aus Zollbrücke mit seinen Ziegenprodukten oder auch Mirko Zimmermann aus Altreetz. "Das zählt unter Wirtschaftsförderung und ich finde, das sollten wir machen", sagte gleich Neulewins Bürgermeister Horst Wilke.

Im gleichen Tagesordnungspunkt wurde auch noch einmal die Diskussion um die Straße vor der Amtsverwaltung aufgriffen. Seit der Parkplatz vor dem gegenüberliegenden Gymnasium gesperrt ist, nutzen sowohl Eltern als auch Transportunternehmen den Platz der Amtsverwaltung, um dort Schüler ein- und aussteigen zu lassen, zu parken, zu wenden. "Wir verzeichnen seitdem eine massive Zunahme des Verkehrs", unterstrich Amtsdirektor Karsten Birkholz. Nun habe es Gespräche mit den Anliegern auf dem Hof gegeben, so der Verwaltungschef weiter. Der Ansatz im Haushalt für die Gestaltung waren 15 000 Euro. "Aber nur, wenn sich die Anlieger vertraglich verpflichten, sich zu beteiligen", schränkte Finanzerin Marion Lorenz ein. Durch das ausdrückliche Verbot auf dem Grundstück des Johanniter-Gymnasiums sei das Problem lediglich verlagert worden, führte Karsten Birkholz aus. "In einem Schreiben habe ich die Klärung der Situation angeboten und die Möglichkeit dargelegt, eine Ein- und Ausstiegszone einzurichten." Man hoffe auf eine gütliche Einigung, so der Verwaltungschef. "Ich sehe da Handlungsbedarf", sagte der Abgeordnete Horst Wilke. Außerdem finde er es gut, die Anlieger ins Boot zu holen.

"Wir haben uns viele Gedanken gemacht. Ich kann dem Haushalt 2018 ruhigen Gewissens zustimmen", wertete Horst Wilke abschließend die Haushaltsdiskussion. In der informierte Helge Suhr, Leiter des Bau- und Ordnungsamtes, noch darüber, dass es für 2019 Fördermöglichkeiten gemeinsam mit der Stadt Cedynia gebe, um für die Neutrebbiner Oberschule EDV-Lehrtechnik anzuschaffen. Bei einem 85 prozentigen Fördersatz. "Das müssen wir in den Haushalt noch aufnehmen, um nachzuweisen, das es eingeplant wurde", sagte Suhr. Für den Haushalt 2018 ändere das jedoch nichts.