Regelwerk für Seelower Friedhof

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Mehrmals haben die Stadtverordneten in den zurückliegenden Jahren Änderungen der Friedhofssatzung beschlossen. Sie wurden durch neue Bestattungsformen nötig. Jetzt hat das Parlament eine neue Satzung verabschiedet. Sie beinhaltet auch einige inhaltliche Änderungen.

Seit September 2016 gibt es auf dem städtischen Friedhof die Urnenbaum-Bestattung. Sternförmig können um vier Bäume - Eiche, Ginko, Zitterpappel oder Rotbuche - jeweils bis zu 80 Urnen eingelassen werden. Die Grabplatten im Rasenbereich rund um diese Bäume sowie Blumengebinde künden davon, dass diese Form der Bestattung Zuspruch findet. Die neue Satzung regelt, was dabei zu beachten ist.

So sind weder Pflanzkübel, Dekofiguren noch Grablichter oder Vasen zulässig. Grabschmuck darf lediglich auf die Namensplatte gelegt werden. Wer sich für diese Form entscheidet, erkennt auch die Bedingungen an. - So, wie sich auch Besucher entsprechend der in der Satzung festgelegten Regeln auf dem Areal zu bewegen haben.

Neu aufgenommen wurde ein Passus, wonach Hunde grundsätzlich anzuleinen sind. Verboten sind Aufzüge oder Versammlungen mit politischem Charakter, ebenso Uniformen oder Kleidungsstücke, die Ausdruck politischer Gesinnung sind. Nach der Diskussion in den Ausschüssen gab es eine Ergänzung dazu. Uniformen des öffentlichen Dienstes - wie etwa Feuerwehr, Bundeswehr oder THW - sind von dem Verbot ausgenommen. Aus aktuellem Anlass kam ein weiterer Passus in die neue Satzung: Danach haftet die Stadt als Eigentümer und Betreiber des Friedhofes nicht für Schäden in Folge höherer Gewalt, wie Sturm.

Genau festgelegt sind die zulässigen Größen von Grabstellen sowie deren Gestaltung (Auszüge siehe Info-Kasten). Es gebe leider auch Ausnahmen, gegen die man nun vorgehen könne, erklärte Bauamtsleiter Jörg Krüger. So würden statt Grabeinfassungen auch schon mal Holzbretter genutzt und für einen Friedhof untypische Materialien verwendet. Die Satzung biete nun die rechtliche Grundlage, dass die Friedhofverwaltung in solchen Fällen eingreifen kann.

Das gelte auch für das Entfernen von Grabmalen. Dafür ist nach Ablauf der Ruhezeit bzw. des Nutzungsrechtes, das auf Antrag auch verlängert werden kann, der Nutzungsberechtigte zuständig. Geschieht dies nicht binnen drei Monaten, ist die Friedhofsverwaltung zur Räumung berechtigt. Sofern Wahl- oder Reihengrabstätten geräumt werden, muss der Nutzungsberechtigte die Kosten tragen. Die Satzung regelt auch Pflichten zur Grabpflege.

Infos in der Stadt- oder Friedhofsverwaltung, Mo bis Fr 9 bis 12 Uhr unter Tel. 03346 802159