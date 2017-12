Beirat konstituiert sich

LR Ber

Bernau/Eberswalde (MOZ) Der Beirat für Migration und Integration des Landkreises Barnim hat sich für die neue Wahlperiode bis 2020 konstituiert. Bei der Auftaktsitzung wurde der bisherige Vorsitzende Péter Vida einstimmig in seinem Amt bestätigt, wie es in einer Mitteilung des Gremiums heißt. Als erste Stellvertreterin wurde Diana Sandler wiedergewählt. Als zweiter Stellvertreter fungiert demnach Khusen Serbiev aus Eberswalde.

Zugleich wählte das Gremium, das Migranten des Landkreises Barnim eine Stimme geben möchte, seine Vertreter für die Fachausschüsse des Kreistages und die Delegierten für den Migrationsrat des Landes, der beratend der Landesregierung beisteht. Die neue Integrationsbeauftragte des Landkreises, Sylvia Setzkorn, stellte sich den neu gewählten Vertretern vor. Sie erklärte, mit dem Beirat eng zusammenzuarbeiten und dabei einen guten Austausch pflegen zu wollen.

Vorsitzender Vida skizzierte die nächsten Veranstaltungen im Landkreis. So wird noch im Dezember das alljährliche interkulturelle Familienfest in Bernau stattfinden. Am 28. Dezember ab 16 Uhr feiern Eltern und Kinder im AWO-Club An der Stadtmauer 12.

Anfang 2018 organisiert der Beirat eine Gedenkveranstaltung mit der tschetschenischen Gemeinde, in der der Deportation im Zweiten Weltkrieg gedacht werden soll. Weitere Themen werden noch festgelegt.

Informationen zum Beirat für Migration und Integration gibt es unter: www.beirat-migration-integration.de.