Schwarze Kunst unter extremem Druck

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Bleilettern, Buchstaben für den Druck, sammelt Andreas Wippold nur noch in der Ausstellungsvitrine und als Erinnerungsstücke im Setzerkasten. Seine kleine Druckerei im Schwedter Marchlewskiring ist spezialisiert auf Akzidenzen, das sind Druckaufträge im kleinen und mittleren Bereich - von Betriebszeitungen über Unternehmenspost bis zu Tickets für Kulturveranstaltungen, Weihnachtsgruß- und Visitenkarten sowie Aufträgen für das Schwedter Stadtmuseum. Und auch den Lions-Kalender, der bis zum 24. Dezember täglich Gewinne an die Besitzer ausschüttet. Die MOZ druckt in jeder Lokalausgabe die aktuellen Gewinnnummern und veröffentlicht sie auch im Internet.

Die Auftragslage ist gut, sagt Andreas Wippold kurz vor dem Jahresende. Bis Silvester wird die kleine Druckerei um die 1000 Aufträge in diesem Jahr erledigt haben - für gewerbliche und private Kundschaft. Groß und sehr große, kleine, brandeilige, einfache und herausfordernde. Trotz der Billigkonkurrenz aus dem Internet. "Der Dezember ist traditionell unser umsatzstärkster Monat", verrät der junge Geschäftsmann. Seine fünf Mitarbeiter, zwei Mediengestalter, ein Offsetdrucker und eine Weiterverarbeiterin, sowie seine Mutter in der Buchhaltung, haben alle Hände voll zu tun.

Es herrscht extremer Hochbetrieb in der Druckerei Wippold am Schwedter Marchlewskiring. Die meisten Aufträge müssen noch vor Weihnachten oder vordem Jahreswechsel raus sein, wünscht die Kundschaft. Die größte Herausforderung im Gewerbe? Andreas Wippold zögert nicht ein Sekunde mit der Antwort: "Die Reaktionsgeschwindigkeit auf Kundenaufträge und der Preisdruck der Internetanbieter. Da muss vieles von einem auf den anderen Tag passieren." Moderne Computertechnik und Software helfen beim Satz. Mit der neuen, massenwaretauglichen Offsetdruckmaschine ist Geschwindigkeit auch keine Hexerei mehr. Mit 4-Farbwerken ausgestattet spuckt sie bis zu 15000 Blatt pro Stunde aus. In den zurückliegenden Jahren hat die Druckerei gut in neue Technik investiert. Bis hin zur großen Photovoltaikanlage. "Drucken ist nicht mehr allein die schwarze Kunst", sagt Wippold. "Das Gewerbe wandelt sich. Der Strom ist grün und die Arbeit weitgehend chemikalienfrei. Wir sind technisch jetzt so ausgestattet, das die Druckerei zukunftstauglich ist.

Andreas Wippold ist 46 Jahre alt, verheiratet, hat ein Kind und wohnt mit seiner Familie in Angermünde. Er ist bodenständig, sagen Menschen aus seinem Freundeskreis und Kunden die ihn kennen, und zuverlässig. Wippold geht joggen und angelt leidenschaftlich gern. Am liebsten Dorsch an der Ostsee.

In die Wiege gelegt war ihm der Druckerei-Chef nicht. Nach der 10. Klasse in Schwedt hatte er erst MSR-Mechaniker im PCK gelernt. Bei Vater Joachim Wippold in der Druckerei stieg er später mit seiner Mutter ein. Er lernte dort und in einer Partnerdruckerei den Beruf von der Pike auf. Im Jahr 2013 übernahm er die Firma dann von seinem Vater und führt sie seitdem.

Ab 23. Dezember macht der Handwerksbetrieb Weihnachtspause. "Zeit für die Familie", freut sich Andreas Wippold. Was wünscht sich ein Drucker am Ende des Jahres? "Das uns die Kunden treu bleiben."