Neue Promenade direkt am Werbellinsee

Kathrin Hartmann

Altenhof (MOZ) 125 Meter neue Promenade sind derzeit in Altenhof in Arbeit. Der Ortsteil der Gemeinde Schorfheide bekommt einen neuen touristischen Geh- und Radweg von der Straße "Am See" bis zur Fischerei Zobel an der Uferpromenade.

Aktuell sind die Arbeiter der Straßen- und Tiefbau GmbH Aschoff aus Templin mit dem Pflastern des ersten Abschnitts beschäftigt. Beginn der Maßnahme war Anfang Herbst. Je nach Witterungsbedingungen und nach den Weihnachtsfeiertagen sollen die Arbeiten noch etwa einen Monat dauern, schätzt Roland Aschoff, Geschäftsführer des zuständigen Bauunternehmens, das Ende der Maßnahme ein.

Die neue Promenade kostet 140 000 Euro. Rund 64 000 Euro davon werden durch Fördermittel getragen, 76 000 Euro übernimmt die Gemeinde Schorfheide.

Während der Bauarbeiten an der 5,50 Meter breiten Anlage wurden die Absperrungen nicht immer eingehalten, berichten Bau- und Gemeindemitarbeiter. Viele Service- und Lieferwagen hätten die Schilder teilweise ignoriert. Auch die Denkmalschutzbehörde wurde während der Arbeiten mehrmals hinzugezogen. Im Bauverlauf kam es dadurch zu Verzögerungen.

"Bei neun Ortsteilen ist es schwer, überall parallel Bedürfnisse zu befriedigen", sagte Schorfheides Bürgermeister Uwe Schoknecht bei einer Besichtigung am Dienstag. Für Altenhof begrüße er die Maßnahme, insbesondere für touristische Zwecke.

Gerade die Promenade sei ein Anzugspunkt für Touristen aus ganz Deutschland. Im Frühjahr und Sommer seien dort viele Besucher anzutreffen. In diesem Zuge wird dort auch eine Ladestation für E-Bikes entstehen. Andere Stationen gibt es in der Schorfheide bereits in Eichhorst und Groß Schönebeck, informiert die Gemeinde. Gerade zum Ausbau des Fahrradtourismus seien die Ladestationen eine treibende Kraft. "Dafür muss in der Schorfheide auch die entsprechende Infrastruktur entstehen", sagte Stefan Grohs, Planer des zuständigen Ingenieurbüros für Bauplanung GmbH Eberswalde.