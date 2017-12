Abgabefrist bis Jahresende

Gabriele Rataj

Müncheberg (MOZ) Bis zum 31. Dezember ist es noch möglich, dass Müncheberger an der Umfrage zur Bürgerbeteiligung in der Stadt teilnehmen können. Der Fragebogen dazu war

über die Webseite der Stadt und die Müncheberger Nachrichten in jedem Haushalt verfügbar.

Jetzt ist noch Gelegenheit, sich ein paar Gedanken zu dem Fragebogen zu machen, den die AG Bürgerbeteiligung der Stadtverordnetenversammlung ausgereicht hat. Dass dieses Thema in der Bürgerschaft eine Rolle spielt, zeigen unter anderem die voll besetzten Gäste-Reihen zu den Stadtverordnetensitzungen.

Die Bürgerinitiative Gegenwind Mittelheide praktiziert sie auf ihre Weise seit geraumer Zeit: Bürgerbeteiligung und Einmischen in kommunale politische Entscheidungen, wie sie zunächst aus der strikten Ablehnung einer Photovoltaikanlage nahe dem Ortsteil Hoppegarten entstanden ist. Dem folgten die Stadtverordneten schließlich.

Zur jüngsten Stadtverordnetensitzung saßen BI-Vertreter wie seither stets unter den Gästen und brachten im Tagesordnungspunkt Einwohnerfragestunde ihr Unverständnis über das Zustandekommen einer naturwind-Informationsveranstaltung ausgerechnet in der Stadtpfarrkirche zum Ausdruck. Im Rathaus habe sie eine solche Firmenveranstaltung abgelehnt, hatte die Bürgermeisterin dazu erklärt, aber auch darauf hingewiesen, dass sachlicher Dialog andernorts darüber möglich sein müsse.

Auf welcher Grundlage die naturwind-Vertreter in den Hauptausschuss eingeladen worden seien, war eine weitere Frage der Hoppegartener, was indes ein durchaus übliches Verfahren zur Informationsgewinnung ohne eine Entscheidung in solchen Gremien darstelle, hatte der Vorsitzende der Stadtverordneten Hans-Jürgen Wolf klargestellt.

Auch der Blick in die Entstehungsgeschichte der nunmehr in der Stadtverordnetenversammlung vertretenen Fraktion Wählergruppe Aktion Zukunft ist ein Beispiel für das Zustandekommen von Bürgerbeteiligung. Hervorgegangen aus der Bürgerinitiative Eggersdorf, die sich gegen eine Erweiterung der Schweinezuchtanlage stark gemacht hatte, nahmen immer mehr kommunale Interessenspunkte Gestalt an, zu denen Mitspracherecht für Bürger in Müncheberg eingefordert wurde.

Ob bei Konflikten mit Entscheidungen von Stadt und Stadtverordneten wie zum Thema Erneuerung der Straßenbeleuchtung in Dahmsdorf oder zum Entwurf des Teilplans Windenergie nahe dem Ortsteil Obersdorf und damit an der Grenze zum Naturpark Märkische Schweiz - Bürger haben sich und ihre Interessen zum Ausdruck gebracht.

Die durch die Stadtverordneten installierte AG Bürgerbeteiligung fußt auf solchen klar artikulierten Wünschen nach geeigneter Information, Transparenz und Beteiligung. Sie soll den Entwurf einer Bürgerbeteiligungssatzung vorlegen, wofür die Bürgerumfrage mit einem entsprechenden Fragebogen in alle Haushalte gegangen ist.

Schon einmal wandten sich die Stadtverordneten 2012 mit Fragebögen an die Bevölkerung. Damals war die Belebung der Innenstadt ein wesentlicher Ausgangspunkt, doch zahlreiche detaillierte Fragen betrafen weitere kommunale Bereiche, zu denen Meinungen, Wünsche, Anregungen beigesteuert werden konnten. Von 3000 Fragebögen waren 242 zurückgekommen, hieß es im Ergebnisbericht der damaligen AG Stadtentwicklung acht Prozent.