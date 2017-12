Müllroser Erfolgsgeschichte

Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Mit einer Feierstunde ist am Montagabend das 25-jährige Bestehen des Gewerbeparks Müllrose begangen worden. Amtsdirektor Matthias Vogel dankte den Initiatoren und Gewerbetreibenden. Viele Unternehmer blieben der Veranstaltung allerdings fern.

Er ist eine Erfolgsgeschichte, der am 17. Dezember 1992 offiziell eröffnete Gewerbepark an der B 87 in Müllrose. Während anderswo in mit viel Geld erschlossenen Gewerbegebieten oft nicht viel mehr wächst und gedeiht als das Unkraut, gibt es im Müllroser Gewerbepark heute keine einzige Parzelle, auf der nicht Werte geschaffen und damit letztlich auch Steuern erwirtschaftet werden. 44 Unternehmen haben dort ihren Sitz, mit mehr als 500 Arbeitsplätzen. Grund genug für die Unternehmen, die Stadt Müllrose und das Amt Schlaubetal, mit einer Feierstunde an den 25. Jahrestag der Eröffnung des Gewerbeparks zu erinnern.

25 Jahre Gewerbepark bedeuten "25 Jahre verlässliche und zukunftssichere Entwicklung der Stadt Müllrose", sagte Matthias Vogel, Amtsdirektor im Amt Schlaubetal, in seiner kurzen Festansprache. "Vor 25 Jahren haben mutige Unternehmer und Stadtverordnete die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt getroffen", betonte er. "Sie haben mit dem Gewerbepark einen wertvollen Anker in der Region geschaffen - dafür möchte ich heute danke sagen."

Zur Feierstunde im Forstsaal eingeladen worden waren Unternehmer von heute und damals, aktuelle und einstige Stadtverordnete und weitere Gäste. Bürgermeister Detlef Meine begrüßte die Gäste. Ingomar Friebel, ehemaliger Bürgermeister, ließ die Entstehungsgeschichte des Gewerbeparks Revue passieren.

Im Forstsaal blieben allerdings viele Plätze leer. Wie Unternehmer am Rande bestätigten, seien sowohl der Zeitpunkt als auch der Ort und der Rahmen der Feierstunde durchaus umstritten gewesen. Gerade jetzt vor dem Jahreswechsel seien viele Unternehmen damit beschäftigt, die letzten Aufträge abzuarbeiten und das Geschäftsjahr 2017 abzuschließen. Besser wäre es gewesen, so hieß es, das Jubiläum im Frühjahr oder Sommer öffentlichkeitswirksam zu begehen, verbunden mit einem Tag der offenen Tür. Zumal der Gewerbepark de facto ohnehin schon etwas älter ist: Das erste und nach wie vor größte Unternehmen, die Oder-Glas GmbH, hatte seine Produktion bereits im Juni 1992 aufgenommen.

Deren Geschäftsführer Burkhard Dahlick hatte 1990/91 den Stein für die Entwicklung des Gewerbegebietes ins Rollen gebracht. Denn er suchte damals Flächen für die Ansiedlung eines Produktionsbetriebes für Thermofenster. 1990 hatte er im Frankfurter Ortsteil Hohenwalde einen Glasgroßhandel aufgebaut, wollte dann in die Produktion einsteigen. "Ich habe damals bei der Frankfurter Stadtverwaltung eine Bauanfrage gestellt und 14 Tage lang keine Antwort bekommen", erzählte er. "Danach habe ich nochmal angefragt und wieder keine Antwort bekommen. Da habe ich mir gesagt: Gut, wenn sie mich nicht haben wollen - ich bin Müllroser. Dann bauen wir uns eben in Müllrose was auf." Die Unterstützung der Verwaltung sei "enorm" gewesen. Und was heute gar nicht mehr möglich wäre: "Wir haben damals ohne Baugenehmigung und ohne Eigentum am Grundstück begonnen, nur mit einer Sondergenehmigung." Der Gewerbepark sei keine Idee der Politik gewesen, betonte er. "Ich sage: Nein. Dieser Gewerbepark ist durch uns, die Wirtschaft, die Oder-Glas GmbH, entstanden."

Zu fragen bleibt, ob es für die Veranstaltung keinen würdigeren Ort gegeben hätte als den in die Jahre gekommenen Forstsaal, in dem der Instandsetzungsbedarf nicht nur in allen Ecken deutlich sichtbar ist. Auch die Atmosphäre im dunklen Saal wirkte alles andere als feierlich. Ganz abgesehen von den spärlich dekorierten und vor allem verschmutzten Tischen. Das Schützenhaus im Herzen Müllroses wäre sicher die bessere Wahl gewesen, merkten einige der Teilnehmer am Rande an. Oder auch das Tagungshaus des "Haus Katharinensee", zumal die Restaurantküche dort die gastronomische Versorgung hätte übernehmen können, statt einen (wenn auch qualitativ sehr guten) Partyservice in Frankfurt damit zu beauftragen. So wäre dann auch das Geld, das für die Feierstunde ausgegeben worden ist, einem heimischen Unternehmen zugute gekommen.