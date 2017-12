Giebel am Spritzenhaus verglast

Nadja Voigt

Altwustrow (MOZ) Wieder eine Baustelle weniger: Am Spritzenhaus in Altwustrow wurde am Dienstag eine dreiteilige Tür- und Fenster-Konstruktion eingebaut. Damit ist das Kleinod erst einmal gesichert.

Dort, wo früher der Spritzenwagen rein und wieder rausgefahren wurde, ist seit Dienstag eine verglaste Front zu bewundern. Aus Glas und Eichenholz hat Matthias Masche, Tischlermeister aus Alttrebbin, eine dreiteilige Konstruktion geschaffen - zwei feststehende Teile und eine Tür. "Die beiden Tore stehen unter Denkmalschutz", berichtet Peter Herbert von der Hofgesellschaft. Der Neulewiner Verein stemmt seit Jahren die stückweise Renovierung des alten Spritzenhauses in Altwustrow. "Der Balken, wo die Tür ansetzt, gilt jedoch als Innenraum", berichtet Peter Herbert. Deshalb sei es dort überhaupt nur möglich, die beiden Fenster und die Tür einzusetzen. Denn der Denkmalschutz bezieht sich nur auf das Äußere des Spritzenhauses. "Für die Nutzung ist es sehr wichtig, das der Raum abschließbar ist und später beheizt werden kann", führt Herbert aus. Angedacht ist, das die Künstler, die bei Konzerten in der Kirche gleich gegenüber auftreten, dort die Möglichkeit bekommen, sich aufzuhalten. Auch die Gemeinde soll den kleinen Raum später nutzen können. "Die Gemeinde wundert sich sicher bis heute, warum wir das machen", lacht Peter Herbert und erinnert an die Anfänge des Sanierungsvorhabens, als die Gemeinde relativ skeptisch auf das Ansinnen des Vereins, das Kleinod zu erhalten und zu sanieren, reagierte. "Uns war und ist es wichtig, derartiges zu erhalten", unterstreicht Peter Herbert, Mitbegründer der Neulewiner Hofgesellschaft. Dankbar ist er für die Unterstützung des Amtes. "Zum Glück lässt man uns in Wriezen die Zeit, zu bauen, wenn wir Geld haben." Insbesondere die zuständige Sachbearbeiterin Elke Bundrock sei sehr konstruktiv in der Zusammenarbeit. "Sie macht das bravourös", lobt Herbert. Denn tatsächlich werden fast alle Baumaßnahmen aus Spenden finanziert. Und die müssen erst einmal eingeworben werden. "Da ist Udo Schagen hier aus Altwustrow ganz aktiv. Er akquiriert über 80 Prozent der Gelder. Ein Großteil ist ihm zu verdanken", so Peter Herbert weiter. Sonst sei so etwas gar nicht machbar. Bei der Verglasung des Giebels gibt es jedoch auch eine 50 prozentige Förderung über die Denkmalpflege.

Die Maßnahme setzt in diesem Jahr den Schlussakkord am Spritzenhaus Altwustrow. Geschafft wurde neben dem Fußboden, der komplett gefliest wurde, der Anschluss der vorderen Wand. Für 2018 hat sich die Hofgesellschaft als Ziel gesetzt, die gegenüberliegende Giebelseite fertig zu stellen. Später soll dann innen verputzt werden. "Doch zunächst einmal ist das Gebäude nun baulich gesichert. Das beruhigt uns."